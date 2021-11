Catalunya aprova l’ús del passaport COVID als restaurants, als gimnasos i a les residències de gent gran

El Govern de la Generalitat ha aprovat, en el marc del Procicat, estendre l’ús del certificat digital COVID de la UE als interiors de la restauració, als gimnasos i per accedir a les residències de gent gran com a resposta a l’increment de la incidència del virus dels darrers dies. Els visitants dels residents, si no estan vacunats, se’ls farà un TAR abans d’accedir-hi.

El conjunt de mesures s’enviarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, atès que l’ús del certificat COVID requereix l’aval judicial previ. També es recorda que l’ús de la mascareta és obligatòria a tots els espais interiors, excepte en el moment de menjar o beure, i en els espais exteriors si no es pot mantenir la distància física interpersonal de seguretat.

Al mateix temps, i com fins ara continuaran vigents, entre d’altres, la prohibició de menjar i beure al carrer entre la 1 h i les 6 h, així com la prohibició de vendre alcohol a les botigues de conveniència entre les 22 h i les 6 h. El Govern insisteix en la necessitat de seguir mantenint les mesures bàsiques de prevenció davant de la COVID-19, com ara la necessitat de fer un ús correcte de la mascareta, mantenir la distància sempre que sigui possible i aplicar les mesures higièniques.