Escaldes ofereix un taller de compostatge en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus

El Comú d’Escaldes-Engordany participa a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus amb una sèrie de propostes relacionades amb la temàtica d’enguany: Les comunitats circulars. L’objectiu és sensibilitzar la població en la gestió dels residus que generem i conscienciar en el rol que tenim com a actors d’aquesta problemàtica actual.

La primera proposta és una jornada sense plàstics a les escoles de la parròquia que té lloc aquest dimarts 23 de novembre a les aules de les escoles participants. Es portaran a terme diverses activitats relacionades amb els plàstics i la seva reducció.

D’una altra banda, el Departament de Medi Ambient, proposa l’activitat “Compostem pel Medi Ambient”, dimecres 24 de novembre, de les 18h a les 20h30 al vestíbul del Prat del Roure.

Es farà una presentació per descriure el procés natural del compostatge i les seves fases, els elements que es poden introduir dintre del compostador, els que s’han d’evitar i els paràmetres a tenir en compte al moment de començar a les tasques de manteniment del nostre producte. Pel que fa a la segona part, serà més pràctic aprendràs com aprofitar certs materials reciclables per construir compostadors casolans: els contenidors dels residus orgànics

La gent que estigui interessada en participar en l’activitat “Compostem pel Medi Ambient” haurà de posar-se en contacte amb el Departament de Medi Ambient trucant al 890873 o enviant un correu a: sostenibilitat@e-e.ad