Febrer càlid i ben sec o ben plujós

Un paraigua sota la pluja (Pexels)

El mes de febrer es va caracteritzar per una temperatura superior a la mitjana climàtica. Els valors més elevats pel que fa a aquesta mitjana climàtica es van produir al Pirineu. Registres de 2 i 2,5 graus per sobre del normal van ser habituals. A Sasseuva, Val d’Aran, la desviació ha estat molt notable. De 2,9 °C per sobre de la mitjana habitual. En el règim de precipitacions ens hem situat a la banda normal o plujosa a gran part del país, a excepció del terç sud, a la plana de Lleida i el Pirineu.

Cal destacar que a zones del Prelitoral central ha estat molt plujós i a l’extrem sud ha estat molt sec. Meteorològicament, el mes s’ha caracteritzat per aires atlàntics. Això ha fet que la temperatura se situés sempre a la banda suau del termòmetre. Els màxims de precipitació s’han donat a l’est de Catalunya, a conseqüència d’una pertorbació retrògrada (dies 7 i 8), que va deixar acumulacions importants al Prelitoral central, i una altra que es va despenjar de la circulació i que va afectar la part occidental de la Mediterrània (dies 22 al 25), amb precipitació destacada al quadrant nord-est del territori.

Retrògrada significa que avança d’oest a est o els seus rumbs contigus. Però, superat el territori català, retrocedeix i aboca precipitacions destacables.

Dels dies 7 i 8 de febrer les quantitats més importants registrades a la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) i de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) gestionades per l’SMC van ser a la falda del Montseny, al Vallès Oriental: 110,8 mm a Sant Esteve de Palautordera, 110,9 mm a Mosqueroles o 88,0 mm a Campins. La neu va fer acte de presència al Pirineu i va acumular 30 cm a cotes altes del sector occidental, amb 31 cm a Boí (2.535 cm, Alta Ribagorça) o 30 cm a Bonaigua (2.266 m, Pallars Sobirà), i 25 cm a Vielha (980 m, Val d’Aran).

Una segona pertorbació va arribar el 12 de febrer. Les quantitats més destacades registrades a la XEMA i a la XOM van ser: 41,1 mm al Prat de Llobregat (el Baix Llobregat); 34,6 mm a Viladecans (el Baix Llobregat); i 34,5 mm a Barcelona – Zona Universitària (el Barcelonès).

Al Pirineu hi va nevar de manera modesta, al voltant de 5 cm de neu nova, amb 7 cm a Sasseuva (2.228 m, Val d’Aran) com a gruix màxim.

Entre el 22 i 25 de febrer arriba la darrera del mes. Les quantitats més importants de precipitació registrades a les estacions gestionades per l’SMC van ser: 33,2 mm a Banyoles (el Pla d’Estany); 31,0 mm a Salt (Gironès); i 28,8 mm tant a Navata (l’Alt Empordà) com a Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental).

La nevada va ser escassa al Pirineu, a partir d’uns 1.900 m d’altitud, amb un gruix màxim de 10 cm a Espot (2.519 m, Pallars Sobirà).

Quan redacto l’article, 4 de març, els mapes són esperançadors i pinten un escenari que pot deixar precipitacions més extenses i generoses.





Per Francesc Mauri