Tax, de Figueres a assessorar més de 35.000 empreses i autònoms

Joan Gironella venia de casa de pagès de l’Empordà i la insistència del seu avi el va portar a la universitat. Va estudiar Economia, des d’un primer moment li va cridar l’atenció del món de l’assessoria i amb menys de 30 anys va muntar Tax, a Figueres, un despatx d’assessoria per a empreses i autònoms que avui s’ha convertit en l’empresa del sector amb més facturació de Catalunya i compta amb més de 50 oficines associades a tot l’Estat.

“A mi m’agradava molt fer de pagès, però el meu avi va dir que havia d’estudiar”, recorda Joan Gironella, que va optar per la branca econòmica, com ho podria haver fet per qualsevol altra carrera. Però el van enganxar: “Ja quan estudiava, sempre volia fer d’assessor i tenia capficat muntar un despatx propi. No sé per què, però m’agradava”.





Emprenedoria des de jove

Només acaba d’estudiar va muntar una assessoria, però va veure que li costava captar clients grans. Per això va pensar que seria bona idea agafar experiència professional i va entrar a Bankinter com a cap de crèdits d’una oficina.

“Manava poc i li vaig dir al meu cap que volia ser director d’una oficina. Tenia 23 anys i no em va fer cas. Però, vaig tenir la sort que a Figueres van muntar una nova oficina i el director no hi volia anar. I es va enrecordar de mi”, recorda Gironella. L’experiència li va anar bé i quatre anys després obria Tax: “Tenia experiència, coneixia moltes empreses i em va anar molt bé de seguida”.





El primer pas del camí

Des de bon principi, Tax s’encarregava d’àmbits com el fiscal, laboral, comptabilitat i auditories. I també des de bon començament, Gironella tenia l’ambició de fer créixer el negoci i anar molt més enllà que un simple despatx: “Sempre vaig pensar a tenir moltes oficines”. L’experiència a Bankinter, on obrien amb èxit moltes oficines, li donava confiança per a fer-ho.

Tax va obrir portes el 1988 a Figueres i tres anys després va obrir la seva segona oficina, a Olot. Després a Girona. I va apostar pel creixement en franquícies, en un moment en què aquest model estava creixent exponencialment. En van obrir fins a una cinquantena a tot l’Estat. En canvi, a partir de 2000 va decidir fer créixer les oficines pròpies i en va obrir set més.

Tot plegat va suposar el creixement territorial de Tax, que s’ha mantingut fins a dia d’avui.





Els motius de l’èxit

“La clau és reinvertir. El meu principal actiu és l’empresa. No tinc cases ni vaixells”, sentencia Joan Gironella, que emfatitza la seva filosofia: “Jo he buscat oportunitats per a créixer”. A més, ha impregnat els seus valors a la companyia: “Ser constant, tenir vocació de servei, estar al costat del client i intentar ajudar… quan portes una trajectòria de 35 anys es nota i s’ha d’inculcar a la gent”. Tot plegat es resumeix en “fer la vida fàcil al client”.

Joan Gironella dona una altra clau per a l’èxit de Tax: la formació dels treballadors i la diversitat de camps en què estan especialitzats. “Cal una gran formació per a estar al dia i especialitzat per a donar servei a un client en qualsevol tema. Una oficina de tres o quatre persones no pot donar bon servei, perquè hi ha molts àmbits i estar al dia de tot és impossible”, resumeix. La tercera pota que emfatitza és la tecnologia: “Com capdavanters, per a nosaltres és diferencial”.

Gironella: “L’administració no està per a ajudar, està per a posar tràmits”

Els assessors són unes de les persones que més coneixen i més relació tenen amb les administracions públiques. Això els dona una visió privilegiada i Gironella es mostra crític amb el funcionament: “L’administració no està per a ajudar, sinó per a posar tràmits”. “Hi ha un gran problema amb la burocràcia i la ineficiència que fa que les empreses no puguin ser productives”, afegeix el fundador de Tax, que veu l’excés de normatives i regulació com “una de les pitjors lacres de l’economia”. “Quan els funcionaris s’aixequen al matí pensen en com donar-nos feina”, ironitza.





Més de 30 milions d’euros

36 anys després de la seva fundació, Tax s’ha convertit en el gran referent de l’assessoria a Catalunya i atenen des de petits autònoms fins a empreses que facturen centenars de milions d’euros. El 2023 disposava de set oficines pròpies i més d’una cinquantena d’oficines associades i va facturar 34 milions d’euros. “Més de 35.000 empreses i autònoms confien en nosaltres”, celebra Joan Gironella, que veu aquesta confiança com el millor reconeixement.





