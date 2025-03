Fa 82 anys naixia el cantant italià, Lucio Battisti

Un 5 de març de 1943, ara fa tot just 82 anys, arribava al món Lucio Battisti, a Poggio Bustone (Itàlia). Es pot dir que va tenir una sinuosa i, a la vegada, portentosa carrera. Durant anys va col·laborar amb el lletrista Mogol, formant un duo de compositors únic a la música italiana, capaços de signar cançons obertament comercials i, alhora, d’enorme i inigualable qualitat.

Els seus començaments a mitjans dels anys 60 van ser com a autor de cançons per a altres artistes. Com a intèrpret, una de les cançons més populars que han perdurat en el temps és la inoblidable ‘Il mio canto libero’. El cantant, Lucio Battisti, va morir el dia 9 de setembre 1998, a Milà.

Font: EfeEme.com