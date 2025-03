Coberta del llibre “El subtil art que tot t’importi una merda”, de Mark Manson

Títol: El subtil art que tot t’importi una merda

Autor: Mark Manson

Traducció: Marc Vidal Aparicio

Pàgines: 232

Editorial: Labutxaca

El best-seller internacional que ha revolucionat el món de l’autoajuda. 16 milions d’exemplars venuts a tot el món.

En aquesta guia, el bloguer superestrella Mark Manson trenca amb la idea que fa dècades que intenten fer-nos empassar: que pensar en positiu és la clau de la felicitat. En comptes d’això, ell ens demostra que el secret per a ser persones més segures i felices és gestionar millor l’adversitat. A la merda la positivitat!

Durant els últims anys, Mark Manson, en el seu popular blog, s’esforça per a corregir les expectatives delirants que tenim sobre nosaltres mateixos i el món. En aquest llibre hi ha concentrat tot el seu saber, intrèpid i trencador.

Manson ens ofereix un moment de sinceritat urgent, aquell que passa quan algú t’agafa per les espatlles i et mira als ulls per a dir-te quatre veritats, però ple d’històries entretingudes i d’humor negre, despietat. Aquest manifest és una refrescant bufetada a la cara perquè puguem viure la vida de manera més satisfactòria i tocant de peus a terra.

Font: lacasadellibro