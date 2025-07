Extradit a Xile un colombià vinculat a dos homicidis, tràfic de drogues i tinença il·legal d’armes

Un home emmanillat (arxiu)

El Tribunal de Corts ha decidit extradir el temporer colombià que va ser detingut al Pas de la Casa per tràfic de drogues i tinença il·legal d’armes. Se l’enviarà a Xile, on està relacionat amb dos homicidis i un segrest. L’home estava ingressat a la presó des del passat mes d’abril. Ho publica aquest dimecres el digital AndorraDifusió.

Havia estat detingut al Pas de la Casa, fruit d’una ordre internacional de detenció emesa pel Jutjat de Garantia de la Ciutat d’Antofagasta, a Xile, i difosa per la Interpol. A Xile, justament, estava sent investigat en un procés penal de tràfic de drogues i tinença il·legal d’una arma. Una investigació iniciada arran de dos homicidis i un possible segrest. Al pis associat amb aquest segrest, la Policia xilena va trobar una gran quantitat de droga i l’arma. Entre els qui hi vivien, hi figurava el detingut a Andorra.