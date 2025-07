Catalunya disposarà d’una xarxa amb més de quaranta heliports operatius les 24 hores, diversos al Pirineu

Heliport de la Seu d’Urgell (Govern.cat)

L’empresa pública Aeroports de Catalunya licita la redacció dels projectes de transformació dels heliports de Vilaller, 112 de Reus, Campdevànol, Tíriva i Horta de Sant Joan perquè puguin estar operatius les 24 hores del dia i passin a ser heliports H24. Els treballs inclouran l’adaptació de les instal·lacions a la normativa, la integració al centre de monitoratge, la realització d’estudis aeronàutics de seguretat o el manual dels respectius heliports.

La licitació també inclou la redacció d’un projecte per a construir un nou heliport H24 a l’Aeròdrom d’Igualada-Òdena i l’estudi de viabilitat d’un nou heliport H24 a Olot, amb la localització de possibles emplaçaments. El contracte tindrà una durada d’un any i el pressupost total de la licitació és de 112.000 euros (IVA no inclòs).





Estratègia H24

Es tracta de la primera fase de l’Estratègia d’Heliports d’Emergències H24 de la Generalitat, que té com a objectiu establir una xarxa d’heliports arreu de Catalunya que estiguin en funcionament les 24 hores del dia per les operacions del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), dels Mossos d’Esquadra, dels Bombers de la Generalitat i del Cos d’Agents Rurals, assegurant una resposta ràpida i coordinada davant qualsevol emergència.

El document, aprovat pel Govern català aquest mes de maig, preveu 22 nous heliports H24 a les comarques de l’Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà, Selva, Berguedà, Solsonès, Moianès, Noguera, Segarra, Garrigues, Conca de Barberà, Anoia, Baix Camp, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. El Govern català està estudiant cada zona per a veure si les instal·lacions han de ser totalment noves o si és possible aprofitar heliports ja existents.

Amb aquesta planificació, Catalunya disposarà d’una xarxa amb 42 heliports H24, comptant també els disset heliports que ja estan en funcionament als centres hospitalaris i els tres que també estan operatius les 24 hores del dia a la Vall d’Aran, el Pallars Jussà i a l’Alt Urgell.

L’Estratègia d’Heliports d’Emergències H24 també preveu una xarxa de corredors aeris entre els heliports H24, amb la incorporació de procediments de vol instrumental basats en navegació per satèl·lit per a mantenir les operacions aèries en condicions meteorològiques adverses, i un centre de gestió remota aeroportuària, que actuarà com a centre de control i coordinació dels heliports.