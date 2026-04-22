Extradit a Andorra un home detingut a Itàlia i buscat per la Justícia per una estafa de 75.000 euros

Aquest dimarts a la tarda es va fer efectiva l’extradició a Andorra d’un home de 57 anys i no resident que va ser detingut a Itàlia el novembre de l’any passat com a presumpte autor d’un delicte major d’estafa qualificada. Tenia una ordre judicial de detenció internacional emesa per la Batllia i difosa a través d’INTERPOL.
El cas es remunta a l’any 2022, quan l’home, que havia estat administrador únic d’un negoci amb seu a Andorra que es dedicava a la intermediació comercial, compravenda, importació i exportació de productes d’alimentació, va ser denunciat per una empresa espanyola de distribució de productes carnis. Tot i que ja no residia ni treballava al país des de feia uns anys, mitjançant l’engany, hauria fet d’enllaç entre la distribuïdora espanyola i els seus clients a França, als quals hauria subministrat mercaderia per un valor aproximat de 75.000 euros en tres operacions fraudulentes. S’hauria quedat els diners de la venda i després hauria tallat tot contacte amb l’empresa espanyola.
Com en el moment dels fets el presumpte autor ja no vivia a Andorra, un cop el Grup de Delictes contra el Patrimoni el va identificar i va judicialitzar la investigació, es va emetre l’ordre internacional de detenció i, des de llavors, estava recercat.
Des del moment que se’l va arrestar, ha estat en presó preventiva fins que aquesta setmana policies de l’Oficina Central Nacional d’INTERPOL Andorra i de la Unitat d’Intervenció Tècnica, en coordinació amb les autoritats policials, judicials i diplomàtiques competents, l’han traslladat al Principat des d’Itàlia per a portar-lo davant la Justícia.