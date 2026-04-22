ATIDA commemora els seus 10 anys reivindicant el suport entre pacients i els avenços en donació a Andorra

L’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) ha celebrat aquest vespre de dimarts el seu 10è aniversari amb una roda de premsa a l’Auditori del Centre Cultural La Llacuna, en un acte que ha combinat memòria, balanç i mirada cap al futur. La sessió ha estat conduïda per la secretària de l’entitat, Mari Martínez, i ha comptat amb la participació de la primera presidenta d’ATIDA, Núria Gras, que ha recordat els inicis de l’associació. “ATIDA neix de la necessitat de compartir, de trobar algú que hagués passat pel mateix. Érem sis persones sense experiència, però amb una voluntat clara: que ningú hagués de viure aquest procés en solitud”, ha explicat.
Gras ha destacat també el context dels primers anys, marcats per la manca d’informació, de suport estructurat i d’un marc legal específic. En aquest sentit, ha recordat la primera acció pública de l’entitat, que va recollir més de 800 signatures en tres dies de La Fira i va contribuir a impulsar el debat polític que acabaria desembocant en l’aprovació de la Llei 34/2018, del 20 de desembre, d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang.
Pel que fa al present de l’associació, s’ha comptat amb la presència de Jaume Boneta, vicepresident d’ATIDA, que ha traslladat un missatge de continuïtat i compromís i ha posat en relleu la realitat de les persones trasplantades, que sovint implica processos llargs i complexos, també més enllà del trasplantament. En aquest sentit, des de l’associació s’ha volgut destacar la seva implicació sostinguda al llarg dels anys. Tal com ha expressat el mateix Jaume Boneta: “ATIDA hi és abans, durant i després del trasplantament”.
Actualment, s’estima que una desena de persones al país es troben en llista d’espera per a un trasplantament. Alhora, cada any una desena de persones residents a Andorra poden accedir a un trasplantament, ja sigui de donant viu o de donant difunt.
Tot i que no es disposa d’una xifra oficial de persones trasplantades al país, ATIDA assenyala que es tracta d’una realitat present i significativa a Andorra. En aquest context, ATIDA ha posat en valor la tasca d’acompanyament que ha desenvolupat al llarg d’aquests deu anys, facilitant suport emocional i pràctic a pacients i famílies, així com la creació d’una xarxa activa de persones trasplantades i familiars al país.
Durant l’acte també s’han recordat els principals avenços en matèria de donació a Andorra, com l’aprovació de la legislació específica, la consolidació de programes de donació de medul·la o la recent posada en marxa de la donació de còrnies, reafirmant el caràcter solidari de la societat andorrana davant la donació.
L’associació també ha volgut adreçar un missatge d’esperança a les persones que es troben en llista d’espera, recordant que darrere de cada donació hi ha una nova oportunitat de vida.
La roda de premsa ha inclòs la projecció del testimoni d’una pacient trasplantada de cor, que ha permès visibilitzar el paper clau de l’acompanyament d’ATIDA. Així mateix, s’ha comptat amb una intervenció enregistrada del director de l’Organització Catalana de Trasplantaments, el Dr. Jaume Tort, que ha reconegut la importància de la tasca que duen a terme les associacions de pacients.
En el tancament de l’acte, ATIDA ha volgut adreçar un missatge a la ciutadania sobre la importància de parlar en família sobre la voluntat de ser donant, així com recordar totes aquelles persones que no han arribat a temps a un trasplantament. En aquest sentit, la secretària de l’entitat, Mari Martínez, ha recordat que “parlar de donació a casa és un gest senzill que pot salvar vides”.
També agraeix a les diferents entitats i empreses col·laboradores el suport rebut al llarg d’aquests anys, a través de diverses formes de patrocini i col·laboració. Així mateix, vol fer un agraïment especial al Comú d’Andorra la Vella per la cessió de l’espai, així com per les facilitats i el suport brindat.
Amb aquest aniversari, l’associació reafirma el seu “compromís de continuar treballant per a acompanyar les persones trasplantades i en llista d’espera, i per a seguir avançant cap a un sistema de donació més complet al país”.