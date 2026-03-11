Exposició al CAP de la Seu amb motiu del Dia Mundial de l’Obesitat

Amb motiu del Dia Mundial de l’Obesitat, el CAP La Seu d’Urgell presenta una exposició oberta a la ciutadania que pretén generar un espai de reflexió sobre les experiències vinculades a l’activitat física i l’impacte que l’estigma té en la salut de les persones. La mostra ha estat elaborada per Rut Dalmau Valls, alumna d’estades formatives de l’INEFC Pirineus, i s’emmarca en les actuacions comunitàries per a promoure la salut des d’una perspectiva inclusiva i respectuosa.
Sota el títol “Més enllà del cos: l’experiència de fer esport”, la iniciativa posa el focus en els missatges, actituds i situacions que moltes persones reben quan intenten iniciar o mantenir hàbits de moviment. Situacions quotidianes com sentir-se observat al gimnàs, rebre recomanacions no adaptades o no veure referents corporals diversos poden provocar que una persona abandoni l’activitat física o no s’hi acosti per por a ser jutjada. L’exposició també identifica les barreres socials, emocionals i físiques que condicionen la pràctica esportiva: espais poc inclusius, dolor o fatiga, manca d’adaptació de les propostes esportives, vergonya als vestidors o experiències prèvies negatives.
Més enllà de donar visibilitat a les dificultats, la mostra destaca els elements que afavoreixen l’adherència i el benestar, com ara els missatges respectuosos, l’establiment d’objectius realistes i progressius, i la celebració del procés més que no pas només del resultat.
Des del CAP de la Seu d’Urgell es ressalta la importància de sensibilitzar la població sobre la complexitat de l’obesitat i de promoure entorns que facilitin la pràctica d’activitat física per a tothom, “independentment de la talla, la condició física o l’experiència esportiva prèvia”. L’exposició romandrà instal·lada a la planta baixa del centre durant els pròxims dies i està oberta a totes les persones que vulguin apropar-s’hi.