Finalitzades les obres de renovació del teulat del magatzem de l’edifici de l’antiga duana

Han acabat les obres al teulat de l’antiga duana a la Seu d’Urgell. Les obres han consistit en retirar plaques de fibrociment i substituir-les per unes planxes metàl·liques.
El cost de les obres ha estat de 7.758,82€.
Recordem que de l’edifici de l’antiga duana acollirà properament, i de manera provisional, el nou centre IRTA Pirineu. Aquest centre s’ubicarà més endavant al centre històric de la Seu, a Ca l’Armenter, situat al carrer dels Canonges.
IRTA PIRINEU és un centre concebut per donar resposta als grans reptes de les zones de muntanya: la resiliència de l’activitat agropecuària, la suficiència alimentària, el relleu generacional i la bioeconomia agroforestal.