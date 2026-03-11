15 projectes d’alumnes dels tres sistemes educatius s’han exposat en la 9a Trobada de Joves Científics

Quinze projectes de ciències naturals, física i química s’han presentat a la novena Trobada de Joves Científics que ha organitzat el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO. L’objectiu de la iniciativa és fomentar el gust per la recerca i la creativitat científica a l’alumnat des del segon curs de segona ensenyança fins a segon de batxillerat, i equivalents dels tres sistemes educatius. “El conjunt de projectes reflecteix una clara aposta per una educació científica competencial, compromesa amb els reptes actuals i orientada a la formació de ciutadans crítics i responsables” ha expressat el director del Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, Albert Maluquer.
L’activitat està patrocinada per FEDA, que fa una aportació de 300 euros a cada escola per cobrir el material emprat en cadascun dels projectes presentats. Les propostes presentades aborden una gran diversitat de camps científics i socials, i destaquen per la seva orientació pràctica, experimental i de sensibilització: quatre dels projectes estan centrats en la biodiversitat, la sostenibilitat i el canvi climàtic; quatre relacionats amb éssers vius, microbiologia i salut humana; quatre projectes es basen en experiments, propietats físiques i químiques, dos sobre projectes d’observació i interpretació del planeta i la seva història, i un de projectes d’anàlisi de dades i comportaments humans.
Els projectes presentats incorporen diferents elements d’innovació agrupats en tres categories: innovació metodològica, mitjançant l’aprenentatge basat en projectes, l’experimentació directa i el treball interdisciplinari; innovació educativa i divulgativa, amb l’ús de formats creatius com maquetes, vídeos, experiments demostratius i projectes de servei comunitari; i, finalment, innovació aplicada i sostenible, en aquells projectes orientats a la reutilització de recursos, la millora ambiental i la transferència del coneixement científic en situacions reals.
A més, s’ha premiat al millor vídeo presentat, que se l’ha emportat per l’Agora International School. També s’han donat dos accèssits un per al Colegio Español María Moliner i l’altre per al Lycée Comte de Foix. La proposta guanyadora destaca per vincular ciències i humanitats tot mostrant com es produeixen els pigments i quin paper han tingut en la història de l’art. Aquest premi està patrocinat per la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO.