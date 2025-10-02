El 13è Saló de la Gent Gran, a Escaldes, esdevé un èxit de participació i reafirma el seu compromís amb el col·lectiu

La sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany acull aquest dijous el 13è Saló de la Gent Gran, una jornada de referència que ofereix a les persones grans del país l’oportunitat de conèixer de primera mà una àmplia oferta de serveis, activitats i projectes adreçats al col·lectiu. La consellera d’Infància i de la Gent Gran, Maria Carriço, ha subratllat la bona acollida de l’esdeveniment, que preveu aplegar fins a 700 persones al llarg de la jornada.
Durant la inauguració, Carriço ha remarcat que una de les particularitats del saló és que “són els mateixos padrins que ens diuen quins estands volen que hi siguin”, fet que, segons ha dit, converteix la trobada en una “veritable festa per a ells”. En total, hi participen una vintena d’expositors vinculats a serveis i entitats per a la gent gran.
Paral·lelament, la consellera ha avançat que el Comú treballa en la creació del Consell de la Gent Gran, un nou òrgan consultiu que, seguint el model del Consell dels Infants, vol donar veu i protagonisme al col·lectiu. “Estem convençuts que la gent gran ens pot ensenyar moltes coses”, ha afirmat.
El 13è Saló de la Gent Gran reafirma la voluntat del Comú d’Escaldes-Engordany de seguir apostant per una atenció especial envers aquest col·lectiu, reconeixent la seva contribució decisiva al desenvolupament de la parròquia i del país. Amb aquest esdeveniment, la corporació vol continuar impulsant la millora de la qualitat de vida de les persones grans i reafirma el seu compromís de defensar i garantir els seus drets, vetllant perquè gaudeixin d’un benestar integral i d’una vida activa i plena.