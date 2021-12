Esteve i Vila competeixen a la Copa del Món d’esquí de fons de Lillehammer

Irineu Esteve i Carola Vila van competir fa uns dies a Gålå i aquest dissabte comencen el periple de la Copa del Món d’esquí de fons a l’estació de Lillehammer, també a Noruega.

Esteve competirà a les 10:00h del matí de dissabte en la cursa de 15km en clàssic, mentre que Vila ho farà en la cursa dels 10km i a partir de les 12:00h. Esteve correrà amb el dorsal 21, mentre que Vila ho farà amb el 63.

Gina del Rio, destacada a la Copa d’Europa júnior

Per altra part, aquest divendres els joves fondistes Gina del Rio i Quim Grioche han disputat la Copa d’Europa de Goms (Suïssa) en categoria júnior. Destacada ha estat la cursa de la jove del Rio, que sent U18 encara s’ha situat entre les millors U20, amb la 16a posició en la cursa de 5km clàssics. “Una carrera molt, molt bona, sobretot sent tant jove”, ha valorat el tècnic Xabier del Val, que ha mostrat la satisfacció de tot l’equip amb aquest inici de temporada tan positiu. Del Rio ha marcat un temps de 16.28,9, a 1.10,5 de la guanyadora, la italiana Nadine Laurent, que ha guanyat amb 15.18,4.

Per la seva part, Quim Grioche ha competit en la cursa dels 10km clàssics, finalitzant en la 51a posició amb 30.30,2, a 3.26,6 del guanyador, que en aquest cas ha estat Mathis Desloges, de França, amb 26.53,6. Segons ha explicat del Val, a Grioche li ha costat agafar el ritme de competició, la qual cosa és “normal a l’inici de la temporada”.

Demà, tant Gina del Rio com Quim Grioche correran les curses sprint d’aquesta Copa d’Europa júnior de Goms.