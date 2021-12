Els Bombers de la Generalitat basen dos avions de vigilància i atac a l’aeroport d’Andorra-la Seu

Des de l’1 de desembre, i fins a finals del mes de març, dos avions de vigilància i atac (AVA) amfibis dels Bombers de la Generalitat de Catalunya s’han ubicat a la base de l’aeroport d’Andorra-la Seu. Les dues aeronaus, amb seu habitual a l’aeroport de Sabadell, s’han desplaçat a la base de l’Alt Urgell per cobrir l’increment del risc d’incendi forestal en aquesta zona. Aquest increment es produeix per la desestacionalització dels incendis forestals com a conseqüència del canvi climàtic, que també afecta el règim d’incendis forestals a les zones de muntanya.

Els dos AVA s’han establert en una base on podran estacionar-se, aterrar i enlairar-se durant els propers mesos d’hivern, i fins el març. Així mateix, a les instal·lacions de l’aeroport, al costat del pàrquing de les aeronaus, també s’hi han instal·lat diversos mòduls per al personal destinat.

Les noves bases dels AVA dels Bombers de la Generalitat s’activen en el marc del conveni vigent entre el Departament de Politiques Digitals i Territori i el Departament d’Interior, mitjançant el qual els Bombers de la Generalitat utilitzen l’aeroport d’Andorra-la Seu per a l’establiment d’una base permanent del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), d’una banda, i d’una base per a diversos mitjans aeris del Cos, amb l’objectiu de reforçar la lluita contra els incendis forestals als Pirineus, de l’altra.

Aquesta nova base d’extinció d’incendis consolida l’aeroport com a referent d’operacions vinculades als serveis púbics en la qual s’afegirà en els propers mesos un heliport H24 que donarà servei 24/3265 dies l’any a serveis vinculats a emergències.