Esteve i Cornella disputaran la Copa d’Europa de Gstaad

L’esquiador andorrà, Àxel Esteve, en una imatge d’arxiu (Origami / Òscar Rius)

L’equip nacional andorrà masculí ha tornat a l’activitat en diferents fronts. En l’objectiu més proper hi ha la Copa d’Europa d’eslàlom de Gstaad, el pròxim 5 i 6 de febrer amb Àxel Esteve i Xavier Cornella. Esteve tornarà a la competició el dilluns a Gstaad a la Copa d’Europa d’eslàlom, i no ho farà a la Copa del Món de Chamonix, prevista per a ell per a aquest diumenge, dia 4 de febrer, en no sentir-se en condicions després d’uns dies amb un procés febril.

Així, tant Esteve com Xavier Cornella seran als dos eslàloms de la Copa d’Europa de Gstaad, els dies 5 i 6, dilluns i dimarts. Per això, Cornella està entrenant des de dijous a Valgrisenche (Itàlia), juntament amb l’equip espanyol i en una pista en perfectes condicions. A aquests entrenaments s’hi afegeix Esteve, i ja diumenge tot l’equip iniciarà el viatge a Gstaad per a la Copa d’Europa.

Per la seva part, Àlex Rius es troba a casa entrenant. De fet, Rius i Àlvar Calvo faran d’obridors el dissabte, dia 10, en la pròxima Copa del Món de Soldeu, per a viatjar el diumenge 11 a Bielmonte, per a competir els dies 12 i 13 al gegant FIS, mentre que Bartumeu Gabriel es troba esperant la seva operació quirúrgica al genoll, prevista per a la setmana que ve.