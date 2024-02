La Seu se suma novament a la commemoració del Dia Mundial Contra el Càncer

Campanya de sensibilització sobre la incidència del càncer (Foto: ACC Alt Urgell)

La Seu d’Urgell se suma novament a la commemoració del Dia Mundial Contra el Càncer aquest proper diumenge, dia 4 de febrer, amb diverses accions de sensibilització i conscienciació, promogudes per l’Associació Contra el Càncer Alt Urgell. Entre les activitats destaca la crida feta per l’entitat alturgellenca perquè establiments, empreses i associacions de la ciutat es facin fotografies amb antifaços verds elaborats per pacients per a compartir-les a les xarxes socials.

També per a donar visibilitat a la malaltia, aquest dijous, les jugadores del derbi català entre el Cadí La Seu i l’Spar Girona, a la Lliga Femenina, s’han sumat a la campanya “Braçalets d’esperança”, portant durant el partit braçals verds, color de la lluita contra el càncer. La iniciativa esportiva volia ser “un símbol d’unitat”, en nom de les vides que se salvaran si s’aconsegueix assolir el 70 per cent de supervivència en càncer d’aquí al 2030.

D’altra banda, diumenge, dia central de la commemoració, l’Ajuntament il·luminarà de color verd la façana de l’edifici de Sant Domènec, situat al centre històric de la Seu d’Urgell. A les set del vespre s’organitzarà una trobada oberta a tothom per a fer figures amb llums verds.





Augment de la taxa d’incidència i de la supervivència

El 4 de febrer va ser instaurat per l’Organització Mundial de la Salut com a Dia Mundial Contra el Càncer per a exposar a la ciutadania què suposa aquesta malaltia, i poder avançar en la prevenció, la detecció precoç i en el seu tractament, una de les principals causes de mort.

S’estima que a Espanya, per exemple, hi ha més de 2,2 milions de persones a les quals se’ls ha diagnosticat un càncer al llarg de la seva vida en una societat cada vegada més envellida. L’augment de la taxa d’incidència del càncer i de la supervivència planteja un altre gran repte per als pròxims anys: posar el focus sobre els necessitats no cobertes tant dels pacients com dels supervivents de càncer. Per exemple, les dificultats en la reincorporació laboral a l’hora de reprendre rutines, l’adaptació al lloc de treball a causa de les seqüeles, són aspectes crítics per a les persones amb càncer.

Els experts asseguren que l’any 2030 la malaltia, en les seves moltes varietats, afectarà una de cada 3 dones i un de cada 2 homes. Per a augmentar les possibilitats de sobreviure, es treballa en tres eixos principals, el primer dels quals és la prevenció. En aquest punt, l’Associació contra el Càncer incideix en la importància que té evitar el consum de tabac i l’exposició al fum del tabac.

La segona prioritat són els diagnòstics, per tal de detectar els tumors en aquells períodes en què encara poden tenir un pronòstic favorable, mitjançant els cribratges de pulmó, còlon o cèrvix. Finalment, el tercer gran eix és la recerca oncològica i l’accés a resultats. Mentre s’intenta avançar en aquests objectius, se segueix treballant per a donar suport als malalts i a les seves famílies.