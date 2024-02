Els tirs lliures condemnen un bon BC Andorra a Màlaga (92-86)

Imatge del partit Unicaja de Màlaga 92 – BC Andorra 86. ACB Photo / M. Pozo

Tercera derrota consecutiva del BC Andorra que, aquest dissabte, ha plantat cara a tot un Unicaja de Màlaga que només havia perdut un partit al Martín Carpena aquesta temporada a l’ACB i, d’això, ja fa 4 mesos. Els tricolors només han caigut per 6 punts, 92 a 86.

Els malaguenys, segons a la classificació, ara amb 17 victòries i 4 derrotes, s’han vist superats al primer quart pels andorrans, molt encertats en el tir de 2 i sabent córrer bé al contraatac amb un gran Jerrick Harding que ha acabat amb 24 punts al final del partit. El primer quart ha finalitzat amb un 21-30 per al conjunt de Natxo Lezkano

Al segon quart, l’Unicaja ha pujat el ritme defensiu, sobretot dins la pintura, on a Felipe dos Anjos li ha costat déu i ajuda ser contundent en atac i, Marin Maric, al final del segon quart, ha pogut lluir-se en alguna acció individual. Gràcies a Tyson Pérez i al dominicà Jean Montero, que començava a despertar, els tricolors han pogut aguantar la reacció malaguenya i marxar al descans encara per davant en el marcador per un sol punt (47-46)

A la sortida de vestidors els d’Ibón Navarro han seguit sent molt intensos, tant en atac com en defensa, i quan ja semblava que marxaven en el marcador amb parcials de fins a 8 punts a favor dels locals, Jean Montero s’ha posat l’equip a l’esquena i ha tornat a igualar el partit, el dominicà ha acabat amb 24 punts i 6 assistències fent un 36 de valoració.

L’últim quart ha seguit amb la mateixa dinàmica d’igualtat en el marcador, amb un Tobias Borg absolutament descentrat per les faltes. Ha estat eliminat amb 5 faltes, i David Kravish també ha estat eliminat per als andalusos. L’equip del Principat ha continuat tenint en els tirs lliures el principal problema per a endur-se el partit fent un 22 de 36, fallant fins a 14 tirs lliures, alguns d’ells en moments totalment decisius. Un triple de Will Thomas a l’últim minut de partit posava 6 punts de diferència en el marcador i sentenciava el partit a favor dels locals.

Dissabte, 10 de febrer, a les 20:45 hores, els andorrans rebran al Bàsquet Girona en un importantíssim partit on seria molt important sumar una victòria per a apropar-se a la permanència a l’ACB.





Anotadors de l’Unicaja de Màlaga: Dylan Osetkowski (11), Tyler Kalinoski (2), Kameron Taylor (11), Augusto Lima (3), Kendrick Perry (7), Melvin Ejim (0), Alberto Díaz (14), Tyson Carter (14), Nenad Djedovic (14), Will Thomas (4), David Kravish (8), Yankuba Sima (6).

Anotadors del BC Andorra: Rafa Luz (4), Nacho Llovet (2), Tobias Borg (2), Jerrick Harding (24), Felipe dos Anjos (9), Mihajlo Andric (0), Tyson Pérez (10), Jean Montero (24), Juan Rubio (0), Adam Somogyi (2), Marin Maric (9).