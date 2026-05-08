Estamariu aposta per mostrar diverses cares de la cultura local en la 4a edició del Campus d’Estiu

El Campus d’Estiu d’Estamariu aposta, enguany, per a donar a conèixer les diferents cares de la cultura que hi ha al municipi, amb l’objectiu de posar en relleu l’activitat que desenvolupen diverses persones que viuen al poble i analitzar com impacta l’acció cultural al món rural. Aquest eix de treball centrarà la quarta edició del casal, on els joves que hi participin, de 13 a 17 anys, crearan una peça artística i col·lectiva de teatre documental a partir d’un estudi de camp que inclourà les experiències que els aportaran l’actor Joel Pla, l’escriptor Albert Villaró i la fotògrafa Gemma Pla, tots ells residents a Estamariu.
Per tal de facilitar eines a l’hora de fer la tasca d’investigació, el periodista local Albert Lijarcio donarà als joves consells que han de tenir en compte en el moment de fer una entrevista. La idea és passar cinc dies, del 13 al 17 de juliol, fent diverses activitats d’art i de lleure, que culminaran amb una mostra oberta al públic que es farà el dissabte 18 de juliol. Tot plegat es planteja “per a contribuir a millorar les habilitats expressives dels joves, a més de fomentar la seva creativitat i els valors de la confiança i el treball en equip”.
La iniciativa l’organitzen conjuntament la Fundació Planes Corts i l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell. La voluntat és que, a partir de diverses dinàmiques de grup, jocs i exercicis, les persones que hi prenguin part treballin l’experimentació escènica i la creació col·lectiva. De fet, un dels principals reptes és dotar-los d’eines interpretatives que els serveixin per a transformar la informació proporcionada pels diversos agents en material dramàtic.
Espai Joan Planes, centre neuràlgic
El Campus d’Estiu d’Estamariu 2026 tindrà com a base l’Espai Joan Planes, tot i que s’han programat diverses sortides a l’exterior per tal d’apropar els joves a l’entorn natural que hi ha al municipi. De fet, en aquestes excursions es vol treballar l’observació, tot comptant amb la mirada d’una fotògrafa que els ajudarà a capturar imatges des d’una perspectiva artística. Pel que fa al contacte amb l’escriptor, l’objectiu és transformar en un text dramàtic tots els elements recopilats durant la fase de treball de camp.
Inscripcions obertes
Les inscripcions al Campus estan obertes i es poden fer a través de la pàgina web de la Fundació Planes Corts. El preu de la proposta és de 150 euros i el grup està limitat a un màxim de 15 persones. A banda de les activitats programades, també hi haurà estones de lleure a la piscina. Mentrestant, el dinar, en què els participants portaran els seus àpats amb carmanyola, es farà a l’espai El Braser de l’Hotel Cal Teixidor.