El carrer de la Unió (CG-3) estrena els tres carrils i guanya fluïdesa en el trànsit

El carrer de la Unió (CG-3) ja funciona amb tres carrils de circulació després de la finalització de les obres impulsades pel Govern, una actuació que ha transformat l’ordenació del trànsit i ha de permetre reduir la congestió en aquest punt clau de mobilitat de la vall Central i que connecta Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Així ho ha explicat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, durant la presentació aquest divendres al matí del resultat de les obres d’ampliació i ordenació del carrer de la Unió (CG-3).
“Quan millorem la mobilitat, millorem la qualitat de vida de les persones i guanyem fluïdesa del trànsit”, ha explicat el secretari d’Estat, el qual ha apuntat que l’asfaltat i les senyalitzacions principals ja estan enllestides i durant el dia d’avui i la setmana que ve s’acabaran de marcar punts claus i posar fitons per a marcar les prohibicions de gir a l’esquerra.
La mesura permetrà, tal com ha explicat Forné, intentar minimitzar la congestió a les rotondes de la Dama de Gel i quilòmetre zero, permeten una major absorció de vehicles i així alliberant el trànsit per la carretera general. La zona, fins ara altament congestionada en moments puntuals del dia, segons els estudis podrà agilitzar el pas del trànsit prop d’un 20% en hora punta.
Així, l’actuació ha permès habilitar tres carrils des de la rotonda del quilòmetre zero fins a l’entrada del carrer de Na Maria Pla i mantenir els tres carrils de la rotonda de la Dama de Gel fins al carrer de Na Maria Pla. D’aquesta manera, es garanteix que al llarg de tot el carrer hi hagi la disponibilitat de tres carrils per a circular-hi. A més, i amb la voluntat de maximitzar la fluïdesa del trànsit, s’ordenaran tots els girs a l’esquerra i s’eliminen les zones d’estacionament de càrrega i descàrrega, habilitant només un petit punt al costat de la parada del bus comunal. La parada del bus nacional s’ha reubicat al carrer de na Maria Pla. A més, la zona queda limitada a 30 km/h per a reforçar la seguretat.
La implementació dels tres carrils al carrer de la Unió té l’aprovació tècnica i política de la Taula Nacional de Mobilitat que agrupa, a més dels representants del Govern en matèria de mobilitat, el director de la Policia i el cònsol major o menor de cada parròquia. El sistema s’ha consensuat amb els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, així com també amb els privats de la zona.