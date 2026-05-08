Porten a la Síndica de Greuges els problemes de residents a l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà amb la bonificació del túnel del Cadí

By:
On:
In: Pirineu
Àrea de peatge del túnel del Cadí
Àrea de peatge del túnel del Cadí (RàdioSeu)

Un veí de Guils de Cerdanya ha elevat una queixa davant la Síndica de Greuges de Catalunya pel fet que el Departament de Territori li ha denegat l’accés a la gratuïtat del túnel del Cadí per a residents a la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Berguedà, malgrat que resideix de manera fixa a l’esmentat municipi cerdà. L’afectat assegura que actualment es troben en aquesta situació “un col·lectiu creixent de professionals, joves i famílies que han apostat per arrelar a la muntanya”

El veí, Ramon Acedo, ha explicat que el motiu pel qual li han denegat la bonificació és que teletreballa per a una empresa de fora d’aquestes tres comarques, una situació que anteriorment ja han exposat d’altres persones que han optat per viure a la zona i treballar a distància. Segons ha dit, el nou decret referent a aquest avantatge per a residents “ha introduït una clàusula oculta” per a, assegura, “blocar el descompte als residents que teletreballem”. Acedo creu que això equival a considerar-los “habitants de segona” perquè se’ls “nega el dret a la mobilitat local, malgrat viure tot l’any a la comarca, pagar-hi els nostres impostos i tenir-hi els fills escolaritzats”.

En aquest sentit, i segons relata RàdioSeu, el demandant s’ha adreçat a la Síndica, tot presentant com a arguments un presumpte “abús de dret” i “manca de seguretat jurídica”, perquè opina que les condicions del decret contenen “una trampa burocràtica”, perquè  “a la pàgina web oficial de Territori s’anuncia que qualsevol ‘persona amb fills escolaritzats’ a la Cerdanya, el Berguedà o l’Alt Urgell té dret a la gratuïtat del peatge”.



Limitació si es treballa per a una empresa de fora

En el seu cas, defensa que fa cinc anys que viu a Guils i la seva filla va a una escola pública de la Cerdanya, però que a l’hora de sol·licitar la renovació del descompte la Generalitat li ha “denegat oficialment”. Acedo es refereix concretament a l’article 1.3 del Decret 420/2024, el qual estableix que per a beneficiar-se de la bonificació s’ha de treballar en una empresa situada en un municipi del Berguedà, l’Alt Urgell o la Cerdanya. Atès que l’empresa per a la qual ell treballa té la seva seu fora d’aquest àmbit, això fa que en quedi exclòs.

El veí considera aquest condicionant com a “absurd”, perquè creu que “premia la inactivitat”, atès que entén que “si jo fos una persona aturada o un rendista vivint a Guils amb la filla a l’escola” rebria el descompte “sense problemes”, mentre que “portant un sou a la comarca i contribuint a l’economia mitjançant el teletreball, tal com demana ara el Govern espanyol”, se’l “castiga i exclou”.

Al respecte, en el comunicat el sol·licitant aprofita per a recordar que recentment “l’Executiu de Pedro Sánchez ha tornat a posar sobre la taula mesures com els 3 dies de teletreball setmanals”, per a “estalviar petroli i energia, arran de la recent crisi internacional a l’Iran i l’Orient Mitjà”. I pel que fa a la Generalitat, apunta que el Govern català “presenta constants plans, campanyes i ajuts contra la despoblació per a atraure famílies al món rural i afavorir el teletreball a la muntanya”, i creu que això es contradiu amb el fet que, en el nou criteri de “mobilitat obligada”, no garanteixi la gratuïtat al túnel del Cadí per a tots els residents que acrediten viure de manera permanent a la Cerdanya, l’Alt Urgell o el Berguedà.

[do_widget id=category-posts-pro-64]