Esquí: Estévez segueix recuperant-se i tornarà a tocar neu en pocs dies

Maeva Estévez ha estat tres setmanes a Capbreton (França) dins del programa de recuperació de la seva lesió. La planificació per a la recuperació està anant pel bon camí i, a meitat d’aquest mes de setembre, tornarà a “surfejar” de manera suau, en el que serà un primer test d’un camí que continua a poc a poc.

L’estada a Capbreton tenia com a objectiu que la rider andorrana pogués tornar a la neu paulatinament. Finalitzada la tercera setmana de treball a França, ha rebut el vistiplau per a tornar a la neu. “M’ha anat molt bé entrenar aquí”, ha explicat Estévez. “Hem treballat molt bé a nivell de genoll, quàdriceps, isquiotibials i tot. Als tests finals s’ha vist que he tingut una millora considerable respecte al dia que vaig entrar”, ha assegurat la rider del Principat.

Ara, ha arribat el moment de poder tornar a posar-se a sobre d’una taula de boarder: “Estic molt contenta de poder tornar aviat a la neu”. De fet, l’andorrana té previst viatjar a l’indoor de Madrid el pròxim 14 de setembre.