Esquí de fons: Gina del Rio guanya la cursa júnior sprint de la Copa d’Itàlia

Aquest cap de setmana estan tots els equips nacionals d’esquí de fons de França, Alemanya, Àustria i Itàlia a Livigno per a disputar una prova que havia de ser FIS, però que finalment és Copa d’Itàlia i que també compta amb la presència de l’equip andorrà, amb l’absoluta, de Carola Vila i els júniors Gina del Rio i Quim Grioche. El resultat del dia ha estat per a la jove Del Rio, que ha aconseguit la victòria en la cursa júnior sprint.

La cursa sprint en skating no és precisament la idònia per als tres andorrans, però avui dissabte també es tractava de començar a agafar ritme de competició, posar-se un dorsal i estar en la lluita per les posicions. Gina del Rio ha estat la més destacada amb una important victòria, en vèncer en la cursa després de ser quarta en les classificatòries.

La final ha estat una carrera bastant estratègica, segons ha explicat l’entrenador Xabier del Val. “Gina s’ha mostrat molt tranquil·la, ha sabut esperar el moment perfecte, a 150m de la meta anava encara quarta, però al final ha aconseguit avançar a la primera”. “Estem molt contents perquè ja a la classificatòria l’objectiu era acostar-se a la primera, i ha estat quarta, i després, una vegada assolit això, el que volíem era que en les finals pogués avançar el màxim possible i agafar experiència. I no només això, sinó que ha guanyat la final. Estem tots molt contents”, ha dit Del Val.

Per la seva part, Carola Vila, que ha corregut la cursa absoluta, ha aconseguit classificar-se en ser 30a. Després, en la fase final, ha acabat la seva participació als quarts de final. “Per a ella era una cursa per a agafar el ritme de competició”, ha explicat Del Val. Carola Vila, habitualment, no competeix a les curses sprint.

Similar ha estat la situació de Quim Grioche, que en cursa sprint no pot desenvolupar el seu potencial per les seves característiques. El corredor júnior no ha pogut classificar-se per a les finals, en fer el 117è temps.

Demà diumenge es disputen les curses de distància, també amb la presència de Vila, Del Rio i Grioche.