Esteve suma els primers punts de Copa del Món en ser 29è als 10km clàssics d’esquí de fons de Ruka

L’esquiador andorrà, Irineu Esteve, s’estrenava aquesta temporada a la Copa del Món amb una prova diferent per a ell, on s’ha hagut d’adaptar als 10km en clàssic, una distància que, sense ser l’ideal per a ell, ha pogut respondre a un bon nivell entrant en la zona de punts. 29è a Ruka (Finlàndia), i a esperar a la segona prova, demà diumenge, amb els 20km persecució.

Esteve ha fet una molt bona cursa en una distància que està lluny de ser la seva. L’andorrà ha marcat temps inicials que el situaven per sobre dels 30, però a partir del quilòmetre 6 ha fet un canvi i ha aconseguit un molt bon rendiment per a situar-se en meta, finalment, amb el 29è temps, amb un crono de 23.10,6, a 1.24,5 del guanyador, el noruec Johannes H. Klaebo (21.46,1). Esteve ha marcat idèntic crono en la 29ª plaça que el suec Eric Rosjoe.

Amb aquesta 29ª posició, Esteve ha sumat els primers punts de Copa del Món, que era l’objectiu ambiciós que s’havia marcat l’equip. L’esquiador ha sumat 24 punts avui.

Joan Erola, director d’esquí de fons i entrenador manifesta que “era una distància que és una mica nova i una mica curta per a ell. Tot i ser curta i en clàssic penso que ha fet una molt bona cursa. Estem als punts, que era l’objectiu d’aquesta cursa, perquè a més era un objectiu optimista perquè no ens ho esperàvem estar-hi ja a la primera carrera i més amb aquesta distància. El més positiu és que hem pogut estar a un temps de pèrdua molt bo i ha fet un final de cursa molt bo, amb uns últims tres quilòmetres molt bons. A veure demà, que és una carrera més llarga, en persecució, sortint amb el temps perdut d’avui dissabte, i a veure si podem millorar posicions i millorar aquesta 29a posició i estar més endavant en el còmput general d’aquestes dues curses”.

Irineu Esteve competeix demà diumenge, a partir de les 13:30h, hora andorrana, als 20km persecució en skating, i amb el dorsal 28. L’andorrà corre amb el +1.24,5 de pèrdua d’avui dissabte.