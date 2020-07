Espot presenta el pla d’acció ‘Horitzó 23’ als representants dels Comuns, sindicats i entitats del país

El cap de Govern, Xavier Espot, i els secretaris d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, i de Telecomunicacions i Infraestructures, César Marquina, s’han reunit aquest dijous, d’una banda amb els representants dels set Comuns, i per l’altra amb els representants dels sindicats i entitats del país, per presentar-los el nou pla d’acció pel que resta de legislatura, ‘Horitzó 23’.

L’objectiu de les dues trobades, que donen continuïtat a les que ja van fer-se ahir amb els grups parlamentaris de l’oposició, ha estat fer extensiu el nou pla perquè el puguin conèixer de primera mà.

En aquesta línia, els representants del Govern han explicat la metodologia que hi ha prevista per implementar i fer seguiment del nou full de ruta, així com l’estructura en què es desenvolupa: 77 accions concretes dividides en 20 iniciatives emmarcades en tres pilars. El marc conceptual està dividit en tres grans temàtiques: la de benestar i cohesió social, la d’economia i innovació, i la d’aliances pel canvi.

Els diferents actors participants s’han emplaçat a estudiar la documentació i fer propostes durant les pròximes setmanes que puguin enriquir l’estratègia presentada.