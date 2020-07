La Diputació de Lleida destina 3 milions per carreteres a l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès

El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest dijous un expedient de contractació per licitar les noves operacions de conservació de la Xarxa de Carreteres que gestiona. Un dels lots aprovats correspon a vies de les comarques de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès, per a les quals es preveu una partida de poc més de 3 milions d’euros.

Pel que fa als altres lots de licitació, el que engloba el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Aran i l’Alta Ribagorça tindrà una dotació de 2.588.000 euros. I el primer lot, que abasta tota la plana de Lleida (Segrià, Garrigues, Pla d’Urgell, Urgell, Noguera i Segarra), comptarà amb uns 6.530.000 euros.

La sessió plenària també ha acordat les bases per a la concessió de subvencions a activitats de foment de l’activitat física i l’esport a la demarcació. Aquests ajuts s’emmarquen en quatre programes de suport: a les entitats esportives, als consells esportius comarcals, a les federacions esportives amb presència a la demarcació i al suport a esportistes lleidatans.

Es podrà fer en un termini que va des de l’1 de juliol de l’any anterior fins al 30 d’agost de l’any de la convocatòria, depenent del tipus de programa. La concessió de subvencions es farà per concurrència competitiva i es compta amb 1.248.000 euros per donar suport a aquests programes, juntament amb 567.000 euros per a convenis amb clubs. En aquest cas, la Diptació pretén que, amb vista a la propera anualitat, desapareguin els convenis.

En l’àmbit de la gestió de tributs, el Ple ha avalat delegar a l’Organisme de Recaptació de l’Ajuntament de Llavorsí la recaptació de diversos ingressos de dret públic.

Declaració de la Diputació “per la contenció de la COVID-19 i el rellançament econòmic”

En un altre ordre de coses, el ple de la Diputació de Lleida ha fet pública una declaració institucional, aprovada per unanimitat dels sis grups, “per a la contenció de la COVID-19 i el rellançament econòmic de les Terres de Lleida”. El text subratlla el compromís d’impulsar una taula de treball per a la reconstrucció socioeconòmica de la demarcació, on hi siguin representats les diferents administracions i agents econòmics i socials del territori.

A nivell més específic, el text reclama al govern espanyol la necessitat de dotar el Segrià i la Noguera d’una línia d’ajuts econòmics “específics i extraordinaris” per fer front a l’impacte econòmic i social de la covid-19 en aquestes comarques.

La declaració dona suport al sector agroalimentari, en el qual, denuncien, “en massa ocasions s’ha fixat la mirada i se l’ha culpabilitzat dels rebrots”, i recorda a “totes aquelles persones que han perdut éssers estimats, a les que han patit aquesta malaltia i als seus familiars, així com a tot el personal mèdic i d’emergències que ha fet i fa possible la contenció de la malaltia i a tots els empleats públics que han permès la continuïtat dels serveis essencials”.

El text, alhora, demana al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que “sota el criteri de racionalitat econòmica, de bon govern i gestió dels recursos públics i especialment de la salut, es puguin fer totes les proves PCR necessàries, i massivament tan aviat com es pugui”. També posa de relleu que, des del Patronat de Promoció Econòmica i el Patronat de Turisme, s’han impulsat campanyes de reactivació de l’economia i d’atracció del turisme.