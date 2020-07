El Museu Casa Rull torna a estar habitat amb el Cinto i la Constança

En el marc de les Nits d’estiu als museus, el Museu Casa Rull acull aquest 31 de juliol i 7 d’agost quatre visites teatralitzades a càrrec de la companyia Somhiteatre. La proposta planteja un divertit joc dramàtic entre el passat i el present a través dels dos protagonistes de l’obra, convertits en guies i amfitrions. Ambdós dies de visita s’oferiran dos passes per jornada, a les 19 hores i a les 20 hores, per evitar aglomeracions i minimitzar així possibles contagis de la COVID-19. Donades aquestes condicions, cal reservar prèviament de manera obligatòria trucant al telèfon (+376) 836 908.

‘Lo Cinto i la Constança us conviden a passar’, que és el nom que rep la visita, té com a protagonistes el Cinto i la Constança, interns de la Casa Rull de Sispony, una de les cases més riques de la parròquia de la Massana. Com a bons masovers saben tot el que passa a la casa i la continuen mantenint com ho volien els amos.

Han sentit parlar de la modernitat i de coses com Internet, però continuen vivint com si el temps no hagués passat. Dia rere dia veuen passar visitants d’arreu del món, que parlen idiomes diferents, que es vesteixen diferent i que fan coses i parlen de coses diferents, però sempre els reben amb un somriure i continuen fent la feina com la feien des del primer dia.