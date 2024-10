Logotip del Sindicat d’Habitatge de l’Alt Urgell

Es constitueix el Sindicat d’Habitatge de l’Alt Urgell, una nova organització que es presenta amb l’objectiu de defensar un accés assequible a l’habitatge a la comarca. El col·lectiu s’ha donat a conèixer aquests darrers dies a través de les xarxes socials, i aquesta setmana han publicat un vídeo en què hi exposen els motius principals pels quals s’ha creat i aquells aspectes que consideren que cal millorar a escala local.

Els seus impulsors creuen que “la crisi de l’habitatge fa temps que afecta l’Alt Pirineu i l’Alt Urgell no n’és una excepció”. En aquest sentit, es queixen de “l’augment de preus, la manca d’oferta, els salaris baixos, el mal aïllament tèrmic, les feines precàries i la manca de serveis públics” com les principals dificultats amb què es troben les persones que han ideat aquest grup, algunes de les quals apareixen al vídeo de presentació.

El nou sindicat també afirma que necessiten “una veu a la comarca que digui prou a aquesta situació” i conclouen que “les cases i els pobles són per a viure-hi”. Apunten que cal garantir un futur a la població local, especialment la gent jove, i volen incidir en la idea que “viure només del turisme no té futur”. També demanen “que les immobiliàries no juguin amb la gent”, perquè opinen que “la majoria estan monopolitzades per quatre que tenen terres o pisos”, una situació que fins i tot comparen amb “l’època feudal”. I entre les primeres situacions que han esmentat, de cara a revertir-les, han exposat casos d’augments sobtats del lloguer de fins a 80 euros al mes, o bé propietaris que, asseguren, no volen fer contracte “per a estalviar-se els impostos derivats dels ingressos”.