Espot i Torres inauguren la nova base del COEX ubicada al viaducte d’Encamp

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, han estat els encarregats d’inaugurar avui oficialment les instal·lacions de la nova base de l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX), construïda sota els viaductes d’enllaç a la boca est del túnel de les Dos Valires, a la parròquia d’Encamp.

La infraestructura, amb un cost total de 5,6 milions d’euros, consta de 9.300 metres quadrats, el que suposa un increment de 3.000 metres quadrats més que en l’anterior base situada a l’antiga plaça de braus d’Andorra la Vella. Les instal·lacions acolliran les oficines del COEX, sales de formacions, vestidors, tallers mecànic i diverses zones d’estacionament de vehicles pesants i lleugers. A més, l’edifici també acollirà al Cos de Banders a partir de les pròximes setmanes.

El cap de Govern ha celebrat aquesta nova ubicació del COEX, unes instal·lacions, ha dit, molt més funcionals per als treballadors que permetran oferir un bon servei. Espot també s’ha referit a l’estalvi que representa el no haver de pagar lloguer i ha conclòs que es tracta d’una infraestructura en la línia de l’Executiu de buscar el rigor i l’optimització de recursos.

Per la seva part, Jordi Torres ha explicat que el trasllat de la base del COEX optimitza l’eficàcia del servei per la seva ubicació, ja que els desplaçaments no han de passar pels nuclis urbans principals. També ha assenyalat que l’obra, distribuïda en cinc plantes, tres d’elles soterrades, acollirà aproximadament 50 treballadors que comptaran amb espais més amplis que milloraran la seva qualitat de treball.

A la inauguració han assistit membres del comú encampadà encapçalat per la cònsol major, Laura Mas, membres de la comissió legislativa d’Ordenament Territorial, així com els alts càrrecs del COEX.