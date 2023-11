El vot judicial per a les eleccions comunals es podrà exercir del 4 al 16 de desembre

Una persona dipositant una papereta en una urna (Arxiu)

El pròxim diumenge, dia 3 de desembre, comença la campanya electoral per a les eleccions comunals del 17 de desembre, un període que finalitzarà el divendres 15 a la mitjanit. A partir del dilluns vinent dia 4 i fins al dia 16 es podrà exercir el vot per dipòsit judicial a la Batllia els dies feiners entre les 9 i les 19 hores, i els dissabtes entre les 9 i les 13 hores.

Tal com va informar el Govern, el divendres passat dia 24 va finalitzar el termini per a la sol·licitud del vot per correu. En total, s’han rebut 397 peticions vàlides d’andorrans que volen exercir el dret a vot a través d’aquesta modalitat que, tal com ja es va fer en les passades eleccions generals, s’obre a qualsevol persona que es troba fora del país el dia de les eleccions. Aquests ciutadans que ja han sol·licitat el material electoral tenen fins al 12 de desembre per a enviar el vot.

A títol de recordatori, tota la informació es troba a la pàgina web eleccions.ad, on el dia de les eleccions es podrà seguir la participació horària i també el seguiment de l’escrutini a les diferents parròquies.

A més, s’hi detalla la informació per a les persones amb discapacitat o malaltia greu, que poden utilitzar la delegació de vot o sol·licitar el vot judicial davant el batlle al seu domicili o centre assistencial. Cal tenir en compte també que les persones amb discapacitat amb greus problemes de mobilitat poden sol·licitar a Tràmits del Govern assistència i transport per a anar a exercir el dret de vot al seu col·legi electoral.