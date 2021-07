Espot i Filloy exposen a Bixessarri les actuacions que es duran a terme a la CG6

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, acompanyats del cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, han mantingut una reunió aquest dimecres al vespre amb els veïns del poble de Bixessarri. La voluntat de la trobada ha estat apropar a la població de l’indret les actuacions immediates que el Govern iniciarà aquest agost amb l’objectiu de millorar l’estabilització i la capacitat de drenatge de la CG6, després dels forts episodis de pluja intensa del darrer mes.

“Us traslladem la informació que tenim al nostre abast per apropar-vos les actuacions que farem i així també posar-nos a disposició per respondre dubtes i preguntes”, ha ressaltat Espot durant la trobada. En aquesta mateixa línia, el ministre de Territori ha avançat que el Govern continuarà “invertint per minimitzar al màxim les situacions de risc”.

Així, Espot i Filloy han explicat que les actuacions que s’iniciaran a finals d’agost, un cop es pugui adjudicar el concurs públic de les obres licitat per modalitat d’urgència per escurçar els terminis, actuaran sobre tres punts claus. El primer és l’encreuament de la CG6 amb el riu d’Aixàs a Bixessarri on es millorarà la captació d’aigua amb la construcció d’una nova obra de drenatge transversal de 2 X 2,25 m de secció interior.

En l’encreuament de la CG6 amb el torrent dels Nyerros s’actuarà per millorar la captació i increment de la capacitat de retenció de sediments. Per assolir-ho, es construirà un nou dic de contenció i el recrescut del murs existents fins arribar a una capacitat d’emmagatzematge d’uns 225 m3 aproximadament.

Finalment, s’estabilitzaran dos trams de calçada de la CG6 abans i després de la borda de l’Arena, amb la reposició dels murs de sosteniment malmesos d’uns 45 m totals de llargada i alçada màxima de 4,9m. També es preveu la reposició dels elements de contenció de vehicles i la senyalització afectada.