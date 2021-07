Joan Vinyes i Jaume Font disputaran la cita del GT-CER 2021 a Motorland

Dos mesos després de la disputa del primer meeting a Navarra, el Campionat d’Espanya de Resistència (GT-CER) tornarà a ser notícia el cap de setmana (dies 31 de juliol i 1 d’agost), per la disputa de les proves de la segona cita del calendari 2021, que es disputaran a les instal·lacions de Motorland (Alcanyís). Així doncs, Joan Vinyes i Jaume Font tornaran a compartir el volant del Porsche GT3, preparat en les instal·lacions de Baporo Motorsport, en un escenari que coneixen bé i en el qual, fa escassos vuit mesos, el pilot de Suzuki es va proclamar guanyador del títol de resistència de la passada temporada.

L’horari dels GT a Motorland serà molt semblant al de fa dos mesos en el traçat de Los Arcos. D’aquesta manera, durant el dissabte (dia 31/7), la posada a punt final de les mecàniques serà l’objectiu dels equips, en les mànegues d’entrenaments lliures (dos mànegues de 40’ cadascuna). A continuació, en els oficials (una sèrie per a cada pilot de 20’), tots els pilots sortiran a marcar el millor crono per a aconseguir un lloc favorable en les respectives graelles de sortida.

El diumenge (dia 1/8), serà la jornada en la qual, la lluita entre els participants decidirà els podis i en general les classificacions de cadascuna de les carreres. Les dues competicions previstes estaran programades a 48’ + una volta.

Vinyes: dels ral·lis (Osona i Roma) al circuit (Motorland), en qüestió de dies

El pilot de Suzuki Ibèrica Motorsport completarà un mes de juliol marcat per les seves participacions en ral·lis, amb diferents mecàniques, posarà punt final a la primera part de la temporada en el backet del Porsche. Així ho comentava Vinyes: “Ha estat un mes intens, amb grans canvis en el qual he gaudit molt en totes les competicions. Ho vaig passar bé al volant de l’Eivissa a l’Osona, Experiència inoblidable la viscuda en el Ral·li de Roma, al volant del Swift i amb el suport de l’equip Suzuki Ibèrica. Per a arrodonir aquest mes de juliol només ens falta completar amb bones sensacions la nostra presència a Motorland, pilotant el Porsche. Posarem tot de la nostra part per aconseguir-ho”.

A la pista d’Alcanyís no s’esperen grans novetats i en opinió del pilot andorrà la climatologia tornarà a ser protagonista: “Molt em temo que passarem molta calor, sobretot a l’habitacle del Porsche. Comentava abans que han estat moltes les satisfaccions en els ral·lis disputats, però també és cert que la calor ens ha fet patir molt. Mirant els horaris d’Alcanyís i veure, per exemple, que la carrera que tancarà el meeting es disputarà a partir de les 14 hores del diumenge, doncs… En fi, sobre la marxa anirem superant els obstacles que es vagin plantejant”.

Joan Vinyes i Jaume Font (Porsche GT3 – Baporo Motosport) començaran la seva activitat a la pista de Motorland a les 11.30 hores del dissabte (dia 31/7) amb la primera de les mànegues d’entrenaments lliures.

Les dues carreres del meeting de Mortorland, estan previstes a partir de les 9.35 hores i 13.55 hores respectivament.