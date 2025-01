Espot exposa a Madrid que l’Acord amb la UE és l’instrument clau per a impulsar la diversificació econòmica d’Andorra

Xavier Espot durant la seva intervenció en la trobada informativa d’Europa Press (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha protagonitzat aquest matí de dimarts la trobada informativa organitzada per l’agència de notícies espanyola, Europa Press. En un acte, celebrat a Madrid, i al qual hi han assistit empresaris, diplomàtics i periodistes, Espot ha explicat els principals reptes d’Andorra com la diversificació de la seva economia, l’Acord d’associació amb la Unió Europa i l’assentament de les bases per a un creixement sostenible.

Durant la seva intervenció, el màxim responsable de l’Executiu ha explicat que cada vegada són més les empreses que s’estan interessant per a establir-se a Andorra, provinents de sectors innovadors i alineades amb l’estratègia d’Andorra Business. En aquest sentit, ha explicat que des de l’agència de promoció i desenvolupament econòmic d’Andorra s’està treballant per a promocionar el país com a destinació atractiva per a la inversió empresarial, gestionant projectes específics per a canalitzar talent i iniciatives empresarials de valor afegit en àmbits com el coneixement, la tecnologia i l’economia digital.

Una peça clau en l’estratègia de diversificació, ha afirmat el cap de Govern, és l’Acord d’associació amb la Unió Europea, negociat durant nou anys amb la Comissió Europea i que es va tancar el desembre de 2023. Un acord, ha afirmat, que permetrà a Andorra una participació més integrada i estructurada en el mercat interior europeu tenint en compte les particularitats del país.

Una relació estable amb la Unió Europea és fonamental, ha asseverat Espot, en el complex context internacional actual en el qual Andorra està decidida a avançar fermament d’acord amb els principis de transparència, homologació, equitat i resiliència. Permetrà, ha afegit, diversificar l’economia tot apuntalant els sectors econòmics tradicionals, com el turisme, i fomentar la implantació d’una petita indústria d’alt valor afegit. En aquest sentit, ha explicat que aquest 2025 s’apostarà fermament pel desenvolupament d’un parc tecnològic i científic on desplegar projectes d’innovació.

Tal com ha explicat Espot, la relació d’Andorra amb la Unió Europea es remunta a l’entrada d’Espanya en el mercat comú, l’any 1986, quan des d’Andorra es van anar establint diferents acords amb la Comunitat Econòmica Europea, començant amb l’Acord duaner de l’any 1990, seguit per acords de cooperació i fiscalitat, fins a l’acord monetari de 2011 que va oficialitzar l’ús de l’euro, o la signatura el 2016 de l’acord d’intercanvi automàtic d’informació fiscal.

El cap de Govern també s’ha referit a la interdependència geogràfica i demogràfica d’Andorra amb Europa, especialment amb els països veïns, Espanya i França, alhora que ha reivindicat el paper de lideratge d’Andorra com a motor econòmic i turístic en l’entorn pirinenc. Així, ha apuntat que la participació en el mercat interior europeu obrirà noves oportunitats per al desenvolupament d’activitats econòmiques, fomentarà la mobilitat laboral transfronterera i ajudarà a frenar la regressió demogràfica en territoris propers, tot amb un compromís ferm amb la sostenibilitat.

Xavier Espot ha enumerat els avantatges competitius del país, que van més enllà d’una fiscalitat moderada, amb la seguretat o la qualitat de l’educació i la sanitat com a actius, alhora que ha exposat els desafiaments que ha d’afrontar. Per aportar solucions a la problemàtica de l’habitatge i del creixement sostenible, ha explicat el Projecte de llei que actualment és a tràmit parlamentari, i que inclou mesures com la prohibició indefinida de la concessió de noves llicències de pisos turístics, la limitació de compra a dos immobles per a inversors estrangers, la inclusió d’un mecanisme de cessió temporal a l’Estat d’habitatges buits o l’aplicació d’un gravamen més elevat sobre la plusvàlua immobiliària.

En el torn de preguntes, Espot ha respost sobre els dubtes que suscita l’Acord d’associació amb la UE. En aquest sentit ha afirmat que l’Acord no suposarà una cessió de sobirania; que es mantindran els actuals nivells de seguretat al país amb un sistema de quotes d’immigració, i que la relació amb la UE no imposarà, en cap cas, un augment de la fiscalitat, un aspecte que queda exclòs de l’Acord d’associació.