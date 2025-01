Destinen 2,4 M€ a entitats del tercer sector ambiental per a gestionar espais naturals protegits a les comarques de Lleida

Reunió de la taula de cogestió per a la millora de la biodiversitat als Vessants de la Noguera Ribagorçana (Govern.cat)

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya destinarà 2.409.385,76 euros a gestionar espais naturals de la demarcació de Lleida sense òrgan de gestió, durant el període 2024-2027. Ho farà per mitjà de la nova convocatòria de subvencions adreçada a entitats ambientals sense ànim de lucre, associacions, fundacions i cooperatives, per a finançar projectes de gestió d’espais naturals protegits que millorin l’estat de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.

Ho ha explicat el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, durant una visita a Os de Balaguer amb la Fundació Trenca, una de les entitats del tercer sector ambiental beneficiades. A les terres de Lleida, el Departament ha atorgat ajuts a vuit organitzacions.

“Amb aquesta convocatòria de subvencions, volem millorar i incrementar la gestió efectiva dels espais naturals protegits de Catalunya guiats per les entitats ambientals de manera coordinada i participada”, ha explicat Vilahur. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural ha destacat que “això no només permetrà l’impuls de plans de gestió, sinó també la creació de mecanismes de governança no formal per a cada espai, amb les entitats beneficiàries dels ajuts, els ajuntaments, la Generalitat i altres actors implicats”, ha exposat Marc Vilahur.





Millorar la biodiversitat als Vessants de la Noguera Ribagorçana

El projecte que el director ha visitat a Os de Balaguer preveu la conservació i restauració de la biodiversitat a l’espai d’interès natural dels Vessants de la Noguera Ribagorçana, una àrea d’unes 6.500 hectàrees que voreja els embassaments de Canelles i Santa Anna. La Fundació Trenca rebrà fins al 2027 una subvenció de 375.095 euros per a actuacions de recuperació d’hàbitats per a l’àguila cuabarrada i la creació d’infraestructures per al voltor negre.

Així mateix, el projecte contempla la millora de la resiliència dels ecosistemes, amb l’eliminació d’espècies al·lòctones, la restauració d’hàbitats i la promoció de la ramaderia extensiva. En aquest sentit, es promouran pràctiques sostenibles per a gestionar prats i deveses i reduir el risc d’incendis.

Finalment, es fomentarà la participació ciutadana mitjançant el voluntariat i s’impulsaran programes educatius i campanyes per a augmentar la consciència ambiental.





A banda del projecte de la Fundació Trenca, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica també ha atorgat ajuts a:

Fundació Projecte Miranda Eòlia (130.735,32 euros). Projecte “Giska de regeneració ecològica a l’espai Natura 2000 Serra de Boumort-Collegats”.



Associació Paisatges Vius (400.000 euros). Projecte “Conservem la natura a la Solana de l’Alt Segre”.



Fundació Kilian Jornet (136.177,16 euros). Projecte de conservació i compatibilització d’usos a l’alta muntanya de l’EIN Tossa Plana de Lles i Puigpedròs i a l’EIN Tossals d’Isòvol i Olopte, situats a la comarca de la Cerdanya i l’Alt Urgell.



Col·lectiu Eixarcolant (368.007,44 euros). Projecte de millora dels hàbitats i la biodiversitat mitjançant la diversificació dels cultius amb silvestres comestibles en extensiu i fruiters tradicionals de secà als espais naturals protegits de la xarxa Natura 2000 de Bellmunt-Almenara.



Associació Leader de Ponent (344.587,32 euros). Projecte de governança, dinamització i conservació dels Secans de Belianes-Preixana.



Associació Amics CRFS Valcalent (378.846,76 euros). Projecte de conservació de la biodiversitat i gestió sostenible dels Secans de la Plana de Lleida: Mas de Melons-Alfés-Torreribera.



Associació per la Salvaguarda de la Biodiversitat i la Natura, La Sabina (275.936,76 euros).





9,3 milions d’euros a tot Catalunya

Arreu de Catalunya, aquests ajuts beneficiaran 36 espais naturals sense òrgan de gestió. En concret, les entitats rebran 9,3 milions d’euros en quatre anys (2024-2027) per a abordar globalment la conservació i la dinamització de la biodiversitat de manera coordinada i participada. Aquesta inversió permetrà incrementar la superfície gestionada de forma efectiva a Catalunya en unes 118.000 hectàrees i completarà la que ja s’efectua des dels parcs naturals i altres zones protegides que sí que disposen d’òrgans efectius de gestió.

Els ajuts s’emmarquen dins l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya (ÉSNATURA), el full de ruta en matèria de conservació de la natura fins al 2030 i el Marc d’acció prioritària (MAP), que preveu les mesures necessàries per a la conservació de les espècies i els hàbitats d’interès comunitari que s’han d’implementar a la xarxa Natura 2000 i a la seva infraestructura verda a escala de la Unió Europea (UE), a fi d’assolir els objectius que es desprenen de la Directiva d’hàbitats.