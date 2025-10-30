Espot anuncia la modificació de la Llei dels drets dels infants i els adolescents per a reforçar la protecció en entorns digitals

“El benestar digital i la protecció del menor en línia són eixos prioritaris del Govern en el desplegament de la digitalització del país”. Així ho ha reafirmat el cap de Govern, Xavier Espot, durant el discurs inaugural de la jornada internacional que ha acollit Andorra aquest dijous per a debatre sobre la protecció del menor en línia. La jornada està impulsada de manera conjunta entre el Govern, de la mà d’Andorra Digital, i la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) i s’ha organitzat en el marc del II Fòrum d’Andorra: ‘Aliances Públicoprivades per a la Transició Digital’ que s’ha celebrat els darrers tres dies al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’obertura de l’acte també ha comptat amb la participació del cap de l’Oficina Europea de la UIT, Jaroslaw Ponder.
Xavier Espot ha anunciat que el Govern treballa per a impulsar i presentar al Consell General una modificació de la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents “per a reforçar la protecció de la infància en entorns digitals, perquè sigui més ferma i específica”. La modificació del text legal té com a missió garantir una major flexibilitat i rapidesa d’actuació, especialment en l’establiment de canals de denúncia de qualsevol vulneració en l’àmbit digital dels drets dels infants i adolescents i un internet lliure de continguts inapropiats per als menors, “fent d’ús obligatori l’actual servei Internet Protegit d’Andorra Telecom”.
El cap de Govern ha explicat que es tracta d’una modificació que s’està treballant amb els ministeris implicats i amb la col·laboració de la Unió Internacional de Telecomunicacions. Precisament, aquestes sinergies han estat clau per a definir estratègies, compartir bones pràctiques i adaptar el marc legal als estàndards internacionals. Així mateix, el ministre de Funció Pública i Transició Digital, Marc Rossell, també ha explicat, en declaracions a la premsa, que el text legal també ha comptat amb la participació activa del infants i adolescents del país a través de diferents taules de treball. “Hem tingut en consideració la seva veu i opinió, fent possible recollir de primera mà les seves sensibilitats i neguits envers el context digital i plasmar-les en aquest marc jurídic”, ha explicat Rossell.
Marc Rossell també ha recordat que Andorra ha fet una aposta molt clara per una digitalització ètica, accessible i segura, perquè el compromís del Govern és garantir que ningú quedi enrere en aquesta transformació i així també es recull en l’Estratègia nacional de transformació digital 2030. Per això, s’ha impulsat la creació del Centre de Benestar i Competències Digitals, un espai que neix per a aglutinar i complementar les iniciatives existents, oferint recursos per a famílies, escoles, empreses i administracions, i preveu el desplegament del Pla de benestar digital dels infants i joves, amb accions concretes per a garantir la protecció dels menors en l’entorn digital, la capacitació de docents i professionals sanitaris, i la sensibilització de tota la societat.
El fòrum d’aquest dijous, tal com ha destacat Marc Rossell, “permet posicionar Andorra com a referent en la protecció dels infants en línia del benestar digital, innovació i inclusió”. La jornada ha reunit experts internacionals, responsables d’organismes multilaterals i representants del sector tecnològic, que han compartit bones pràctiques i propostes per a un ús responsable i segur d’internet entre els més joves.
El II Fòrum d’Andorra: ‘Aliances Publicoprivades per a la Transició Digital’ és una iniciativa impulsada pel Govern d’Andorra, la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), Andorra Digital, la Secretaria Pro Tempore que recau en Espanya, la Confederació Empresarial Andorrana, la UIT i el Consell d’Empresaris Iberoamericans.