Vuit projectes POCTEFA comptaran amb participació andorrana

Vuit projectes europeus del programa de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027) comptaran amb participació andorrana, segons la resolució de la segona convocatòria del programa. El POCTEFA és un programa europeu que promou la col·laboració entre els territoris dels Pirineus amb l’objectiu de fomentar la cohesió territorial a través de la innovació, la sostenibilitat, la protecció del patrimoni cultural i la cohesió social, tot contribuint al desenvolupament equilibrat i integrador de l’espai pirinenc.
Les iniciatives seleccionades aborden àmbits tan diversos com les energies renovables, la recerca científica, la formació, la salut, la gestió d’espais naturals o la circularitat dels recursos, i contribueixen a preservar la identitat i construir un futur més verd i inclusiu a banda i banda de la frontera.
La participació andorrana s’articula a través de diversos actors públics i privats que treballen en projectes vinculats a la protecció de la natura, la recerca aplicada, la sostenibilitat energètica i la gestió de recursos naturals. Els comuns d’Ordino i la Massana formen part del projecte PP3N, orientat a la protecció dels espais naturals que conformen el Parc Pirinenc de les Tres Nacions i al desenvolupament d’activitats socioeconòmiques sostenibles. L’Agència de Recerca i Innovació d’Andorra (AR+I) participa en diversos projectes com PIROS, sobre energia geotèrmica; BOSPIR-3D, dedicat a la modelització tridimensional dels boscos pirinencs; PERMAPYRENEES-2, sobre monitoratge del permagel, i PyriSentiel 2.0, que aplica la tecnologia de l’ADN ambiental per a investigar com afecta el canvi climàtic a la biodiversitat dels llacs andorrans.
També destaca la implicació del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports en el projecte PYRÉPAT, que promou la preservació i transmissió del patrimoni comú dels Pirineus, projecte vinculat a la candidatura a patrimoni mundial de la UNESCO sobre els orígens del Coprincipat. En l’àmbit de l’economia circular, l’Associació de Gestors de Residus d’Andorra participa en el projecte CircularTexEFA, que integra la circularitat dels residus tèxtils a escala transfronterera, mentre que la Fundació Privada Marcel Chevalier col·labora en SOLPYR II, dedicat a la preservació dels sòls pirinencs.
La segona convocatòria clàssica del programa POCTEFA compta amb un pressupost total de 76,9 milions d’euros, i el període de programació 2021-2027 inclou encara dues convocatòries addicionals obertes a la participació andorrana.