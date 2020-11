Espectacles de llum làser i mercats a l’aire lliure per Nadal i Reis a Encamp i el Pas de la Casa

El Comú d’Encamp ha fet públics avui els actes previstos per Nadal i Reis durant el repartiment dels calendaris d’advent als nens i nenes de la parròquia, que es poden recollir a les oficines de turisme des d’avui i durant tota la setmana vinent.

Les cavalcades del Pare Noel i dels Reis Mags d’Orient i el programa d’actes s’adapten a la situació sanitària per evitar aglomeracions, amb paraules del conseller de Cultura, David Cruz, “des del Comú s’ha treballat per trobar alternatives perquè les festes de Nadal siguin un moment, molt merescut, de màgia i alegria, posant al centre els infants de la parròquia“.

Per la seva part el conseller de turisme i reactivació econòmica, Nino Marot, ha explicat que “hem preparat accions per dinamitzar la parròquia, en l’àmbit comercial i del consum de proximitat, com una mesura més de les que estem duent a terme per intentar pal·liar els efectes negatius de les restriccions de mobilitat dels països veïns”.

Així el dia 24 de desembre està previst “El Pare Noel a les muntanyes del Solà” una projecció de llum a les muntanyes més properes al poble d’Encamp per esperar l’arribada del Pare Noel, i que es podrà veure des de les avingudes, la Plaça dels Arínsols i en alçada des de diferents parts de la zona de l’Obac, a partir de les 19 h del vespre. Al Pas de la Casa, el Pare Noel saludarà als infants als balcons des d’una carrossa que recorrerà tots els carrers del Pas, a partir de les 18 h.

El calendari de Nadal inclou també els “Mercats de Nadal a la Plaça” amb artesans i productors locals. Al Pas el primer mercat, amb artesans i comerços de la població serà del dia 14 al 22 de desembre, i es repetirà afegint també artesans d’arreu a partir del dia 4 de gener i fins al dia 10 de gener. A Encamp el “Mercat de Nadal a la Plaça” començarà el dia 27 de desembre fins al dia 2 de gener.

Els mercats incorporaran sortejos de vals de compra i d’activitats per realitzar a la parròquia, com per exemple, inscripcions a esdeveniments esportius, o entrades a museus i espectacles.

La llum en forma d’espectacle a l’aire lliure tornarà a fer acte de presència per deixar bocabadats als més petits, els dies de mercat a Encamp, del dia 27 fins al dia 31 on cada, dia a les 18 h i a les 20 h es podrà veure un espectacle de llum làser a la zona del mercat que es podrà veure a la plaça de Sant Miquel i els seus voltants, d’una durada d’uns 10 minuts.

Les cavalcades tradicionals per rebre a Ses Majestats els Reis d’Orient es transformen enguany en una salutació dels tres reis a la Plaça dels Arínsols amb parades de xocolata calenta i repartiment de caramels. Al Pas de la Casa, la salutació serà en una rua des dels balcons, repartint els caramels individualment.

La carta dels desitjos, inclosa en el calendari d’advent, es podrà dipositar en una bústia instal·lada a les oficines de turisme.