Espècies en perill d’extinció: Garsa de mar negra de les Canàries (ja extinta)

Garsa de mar negra de les Canàries*

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

La garsa de mar negra de les Canàries (Haematopus meadewaldoi) és un ocell, actualment extint, de la família dels hematopòdids (Haematopodidae) que era endèmic de l’arxipèlag canari. De proporcions semblants a la garsa de mar comuna, però amb el plomatge completament negre, bec i anell ocular roig taronja, iris vermell i potes rosa. Està documentada la seva presència a Fuerteventura, Lanzarote, la Graciosa i altres illots menors. La darrera cita fiable és de 1913. És una de les espècies que hem perdut, d’aquí haver de posar un dibuix.





*Foto: From An Ornithological Expedition to the Eastern Canary Islands – Part I THE IBIS, QUARTERLY JOURNAL OF ORNITHOLOGY. VOL. II. Tenth Series 1914.