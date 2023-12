Conte de “L’Estel de Nadal”, de les Tres Bessones Bebès

Què millor en aquestes dates nadalenques que dedicar la secció setmanal de “Naufragant per la xarxa” als més petits de la casa, els quals, estan gaudint d’unes merescudes vacances. Tot remenant per les xarxes i altres plataformes ens hem topat amb un conte que és ideal per a aquests dies. El conte en qüestió porta el títol de “L’Estel de Nadal” i està protagonitzat per les Tres Bessones Bebès.

“Les Bessones són a la seva habitació dibuixant i pintant estels per a l’arbre de Nadal. Més tard, ajuden la mare a decorar-lo. Posen un gran estel de Nadal al capdamunt de l’arbre, però l’estel cau. La Teresa i l’Helena lluiten per a agafar l’estel i el trenquen”. Voleu saber com acaba la història. Doncs… Play al vídeo!