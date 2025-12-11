Espècies en perill d’extinció: El cavilat

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
El cavilat es un peix bentònic, de costums crepusculars o nocturns, que durant el dia roman amagat sota les pedres. No supera els 15 cm de longitud i es caracteritza per tenir un cap aplanat dorsalment i molt gran en proporció a la resta del cos. Té dues aletes dorsals que li recorren gairebé tot el dors i una aleta anal bastant llarga. Les aletes pectorals són grans, mentre que les ventrals són petites i li serveixen per a recolzar-se sobre el substrat. La seva coloració és d’un gris brunenc, amb unes clapes de color més fosc que es reparteixen capritxosament per tot el cos.
Hàbitat
- La informació disponible sobre el cicle vital i les preferències ecològiques del cavilat és limitada, tot i que sembla que comparteix moltes característiques amb la resta de les espècies europees del gènere Cottus.
- El cavilat viu a les parts altes dels rius (rarament en llacs i embassaments), on l’aigua és freda, clara i molt oxigenada; en trams poc profunds, de velocitat moderadament elevada (aproximadament 0,30-0,50 m/s), i amb substrats pedregosos (pedres i roques).
Distribució
- És una espècie endèmica de la conca alta del riu Garona, tant a la Val d’Aran com en territori francès. Per aquest motiu, forma part del privilegiat patrimoni natural aranès.
- Dins de l’Aran es localitza principalment en el curs principal de la Garona, aigües avall de Salardú, i a les parts baixes d’alguns dels seus afluents principals, com l’Aiguamòg, el Nere, el Varradòs i el Joeu. Actualment les seves poblacions són molt disperses i escasses.
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.