Petit sisme amb epicentre a les Valls d’Aguilar (Alt Urgell)

Mapa indicant la localització de l’epicentre del sisme, a les Valls d’Aguilar (ICGC)

Aquest dimecres al matí hi ha hagut un terratrèmol, de magnitud 2,2 a l’escala de Richter, al terme municipal de les Valls d’Aguilar, a la part occidental de l’Alt Urgell. Segons ha informat l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el sisme s’ha detectat poc després de les set del matí (7.06 h) i s’ha produït arran de terra. Ha estat, concretament, entre les poblacions de la Guàrdia d’Ares i Trejuvell, a uns vuit quilòmetres en línia recta del cap del municipi, Noves de Segre. Des de l’ICGC han explicat que, tal com sol passar en episodis d’aquesta intensitat baixa, el moviment ha estat percebut lleugerament als pobles del voltant, així com a Andorra i que no ha causat danys.

Aquest terratrèmol ha estat de la mateixa magnitud que el que hi va haver ara fa tot just una setmana a prop del poble d’Os de Civís, on els darrers anys s’hi han produït diversos sismes semblants. Per exemple, el 25 d’abril passat, en aquest nucli de les Valls de Valira n’hi va haver un de magnitud 2,6, mentre que el 22 de febrer se’n va produir un altre de 2,2; i l’agost de l’any passat, un de 2,4.