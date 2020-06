Esllavissada a la carretera de la part alta d’Aixirivall (ampliació)

A les 5h de la matinada una gran quantitat de roques, arbres i terra han caigut de la carretera nova de la Peguera a la vella obstaculitzant del tot la via.

En declaracions a RNA el cònsol major, Josep Majoral, ha explicat que la carretera està tallada i s’ha desviat el trànsit. Des de les 8h, Bombers, policia i geòlegs treballen sobre el terreny per valorar la magnitud de la situació i les mesures que s’han de prendre. Segons una primera valoració, tot apunta que ha estat la pluja intensa la que ha fet cedir el talús. Es tracta d’un tram de 30 metres al punt quilomètric 2.8 de la carretera de la Peguera i afecta uns 200 veïns de tres urbanitzacions.

Els veïns no estan totalment aïllats, sinó que han de fer un recorregut alternatiu que suposa uns 20 km més. Han de pujar a bordes de la Peguera, baixar per la cota 1.600 de Naturlàndia, passar per Juberri i Auvinyà fins arribar a Sant Julià.

Majoral espera que la pluja prevista per a les properes hores “no afecti massa”. Entre dijous a la tarda i divendres al matí hi haurà una altra reunió tècnica i, paral·lelament, el Govern licitarà de forma urgent la reparació dels danys a la carretera.

De moment s’instal·laran proteccions a la carretera antiga de la Peguera per evitar que baixin roques a una urbanització propera. Quant a la carretera nova, on s’han generat les esquerdes, s’hi farà un cordó de formigó. Els agents de circulació faran una vigilància freqüent a tota la zona.