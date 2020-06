La meitat dels internautes utilitza la mateixa contrasenya per a tot

A Espanya només el 18% dels usuaris d’Internet li dóna la importància deguda a la seguretat de les seves contrasenyes per a accedir a plataformes digitals, segons el que es desprèn de l’últim Sondeig sobre la seguretat de les contrasenyes a Espanya que ha realitzat Panda Security entre més de 1.500 persones i que ha presentat amb motiu del Dia Mundial de les Contrasenyes.

L’estudi, també posa de manifest que un de cada dos espanyols no canvia mai les seves contrasenyes d’accés a Internet, o ho fa tan poc que és molt probable que les dades d’accés al seu correu electrònic estiguin disponibles en algun directori de la Dark Web.

A més, l’informe de Panda Security presenta una dicotomia entre la importància que se li dóna a la ciberseguretat i el seu ús correcte en entorns familiars. D’una banda, l’estudi revela que per a la meitat dels enquestats (el 52%) té poca importància la seguretat de la seva contrasenya. L’altra meitat (el 48%) dels enquestats creu que les seves contrasenyes són fiables quan, en la majoria dels casos, no és així.

En concret, l’estudi de Panda Security llança a la llum que el 90% de les contrasenyes que els usuaris consideren segures, com la combinació de vuit dígits o alternar entre majúscules i minúscules, no són robustes. Això és així perquè qualsevol ciberdelinqüent ‘amateur’ pot desxifrar-les amb eines disponibles en la Dark Web. “L’única manera de combatre aquest tipus d’amenaces és comptar amb una eina de gestió de contrasenyes com a Panda Dome Passwords, una solució de seguretat que es basa en els protocols d’ús militar, que és capaç de resistir l’enginy de qualsevol ciberdelinqüent” apunta Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de Panda Security.

Per Tecnonews