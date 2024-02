Eslàlom de Copa del Món a casa per a Carla Mijares

L’esquiadora andorrana, Carla Mijares. Foto: Origami / Òscar Rius

La Copa del Món femenina de Soldeu ha disputat aquest dissabte el gegant a la pista Avet amb victòria de la suïssa Lara Gut-Behrami. Diumenge tancarà el cap de setmana l’eslàlom, una cita que comptarà amb Carla Mijares (dorsal 51), que disputarà la seva segona WC d’aquesta temporada.

Mijares ha estat entrenant els últims dies a casa per a acabar de preparar la cita andorrana de la Copa del Món. Avui dissabte, juntament amb Íria Medina, que no ha pogut disputar el gegant per a acabar bé el seu procés de recuperació de la tendinitis rotuliana que pateix als genolls, han estat presents a la cita andorrana com a espectadores, gaudint com tota Andorra de la festa de l’esquí alpí a casa.





Dorsal 51

Aquest diumenge, però, serà el dia de la competició per a Mijares, que arriba en un bon estat de forma i amb el bagatge d’acumular un molt bon esquí aquesta temporada. Mijares ja sap el que és competir a una Copa del Món, perquè precisament aquest any hi va ser a la cita de Flachau (Àustria) del passat 16 de gener. En aquella cursa Mijares no va poder completar la primera mànega, però sí va deixar mostres de l’esquí d’alt nivell que està realitzant aquest curs.

La cursa començarà a les 10:30 hores amb la primera mànega, mentre que la segona està prevista a les 13:30h. Carla Mijares portarà el dorsal 51.





Obridors andorrans

Aquest dissabte al gegant de la Copa del Món els obridors andorrans han estat Clàudia Garcia, Àlvar Calvo, Marc Fernández, Pere Cornella i Eric Ebri.

Demà, a l’eslàlom, obriran la competició Pirmin Estruga, Salvador Cornella i Eric Ebri, aquests a la primera mànega, mentre que a la segona obriran Estruga, Cornella i Marc Fernández.