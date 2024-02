Cancel·lat pel vent el primer descens de la Copa d’Europa de Crans Montana

L’esquiadora andorrana, Jordina Caminal en una imatge d’arxiu (FAE)

La Copa d’Europa de velocitat de Crans Montana està vivint dies de dificultats pel temps. El primer dia la neu i la pluja van impedir que es fes el primer entrenament, i tot i que divendres es va poder salvar una baixada, aquest dissabte la primera cursa de descens no s’ha pogut celebrar per culpa de la neu.

L’esquiadora andorrana, Jordina Caminal, que és a Crans Montana i que ahir divendres va lluitar el primer descens d’entrenament amb totes les dificultats que hi havia, avui, però, no ha pogut competir per culpa d’aquest vent que està posant en problemes les curses.

Així, l’organització ha programat dues curses de descens per a demà diumenge, que donen una mica millor temps, tot i que la intenció és poder fer-ne, com a mínim, una d’elles.