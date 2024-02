Un petit error condemna Joan Verdú a Bansko

Joan Verdú al Campionat del Món d’Alta Badia. FOTO: Alexis Boichard / Agence Zoom / arxiu

Joan Verdú ha disputat aquest dissabte el gegant de la Copa del Món de Bansko. L’andorrà, que sortia amb el dorsal 14 i que s’estava situant entre els millors a la primera mànega, no ha pogut completar aquesta primera baixada. Verdú estava competint a un nivell altíssim. Amb el dorsal 14, l’andorrà se situava amb el 6è temps amb +0.17 al primer sector, mentre que al segon aconseguia guanyar temps i marcar fins i tot el millor crono amb -0.30. Però, una mica més tard cometia un “mini error” que el va deixar fora en perdre el ritme i la porta següent.

Ara Verdú té en el seu calendari la gira nord-americana, primer amb el gegant de Palisades Tahoe el 24 de febrer, i després Aspen el 1 i 2 de març, dos gegants. A partir d’aquí, restaran per disputar les cites de Kranjska Gora, a Eslovènia (9 de març), i les finals de Saalbach, a Àustria (16 de març).

Joan Verdú, esquiador: “Una gran llàstima avui. No he pogut acabar la primera mànega. Estava esquiant molt, molt fort. Avui tenia un objectiu i els que em coneixeu sabeu que, ara mateix, per com estic esquiant no em conformo amb un resultat normal, sinó que apuntava molt amunt. He sortit a per totes, hem notava bé, però un mini, mini error m’ha deixat ràpid fora de carrera. Una pena però em quedo amb tot el positiu. Hi ha molta cosa a analitzar, estem treballant molt bé, estem en un línia que ja ens hagués agradat somiar-hi en el passat, així que tranquil i a seguir treballant fort i somiant ben amunt i apuntant ben alt”.