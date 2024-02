ESET alerta sobre l’amenaça de les interferències en el GPS

Una persona utilitzant un GPS en el cotxe (AMIC)

En un escenari global cada vegada més interconnectat, les possibles interferències en els senyals GPS emergeixen com una amenaça significativa que planteja riscos tant per a la seguretat aèria com per a la integritat dels sistemes tecnològics. Qui seria responsable si un avió fos enganyat per a volar cap a una zona de guerra? Aquesta pregunta cobra rellevància enmig de senyals emergents d’interferència en el Mitjà Orient, on les tensions geopolítiques ja estan en joc.

La possibilitat que un GPS hackejat pugui enviar a un avió de passatgers a una zona de conflicte planteja moltes problemàtiques i suggereix una preocupant perspectiva que aquesta tècnica pot convertir-se en una eina crucial en guerres proxy. Encara que els avions compten amb diversos sistemes de suport, com la guia per radar, l’atenció del pilot es converteix en un factor crucial per a evitar desviaments no desitjats.

Des de aquesta perspectiva, ESET, companyia líder en ciberseguretat, destaca que la facilitat d’adquirir o construir inhibidors de GPS implica en una, cada vegada major, necessitat d’implementar mesures de seguretat addicionals. “Els senyals GNSS/GPS, dependents d’estacions receptores sensibles, poden ser interferides per dispositius assequibles, la qual cosa planteja riscos potencials per a aeronaus i tecnologies basades en GPS”, declara Josep Albors, director de recerca i conscienciació de ESET España.

“Encara que es reconeix la disponibilitat i el desenvolupament de la tecnologia d’interferència, la falta de sistemes de suport robustos en sistemes crítics, com la gestió del trànsit i la seguretat pública, planteja una amenaça considerable. La pressa per arribar al mercat sovint supera les consideracions de seguretat, la qual cosa suggereix un panorama on la proliferació d’aquestes amenaces podria augmentar”, afegeix.

En aquest context, la possibilitat d’interferir amb aeronaus o vehicles terrestres ficticis, com a eixams de vehicles autònoms, ressalta la necessitat urgent d’implementar mesures de seguretat més avançades. ESET adverteix que la incorporació de sistemes de navegació de suport es torna imperativa per a garantir la integritat i la seguretat d’aquests sistemes crítics avui dia.

Encara que la detecció d’una estació base d’interferència podria alertar sobre possibles amenaces, la possibilitat de mantenir un inhibidor encès sol el temps suficient per a aconseguir un efecte proposa la necessitat d’una major vigilància i protecció, segons la companyia de ciberseguretat. “En un món on les tecnologies avancen ràpidament, la seguretat ha de ser prioritària des de la fase de disseny de tota mena de dispositius i sistemes per a contrarestar els creixents riscos cibernètics”, conclou Albors.

Mentre la tecnologia avança, ESET reitera que és essencial reconèixer la importància de la seguretat i adoptar mesures proactives per a mitigar les amenaces emergents, fins i tot en situacions tan quotidianes com l’ús del GPS en vehicles. La consciència i l’acció col·lectiva són crucials per a enfrontar aquests desafiaments i garantir un entorn global més segur i resilient.





Per Tecnonews