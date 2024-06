‘Escapatòria’, de Carla Solsona, Eden Font i Lea Santuré, s’endú el 10è Concurs de curtmetratges RECcrea

Les guanyadores del RECcrea rebent el xec simbòlic de mans de la ministra Mònica Bonell (SFGA)

El desè aniversari del Concurs de curtmetratges RECcrea s’ha celebrat amb un augment important de participació de joves estudiants de tercer i quart de segona ensenyança, en passar de 16 a 24 treballs presentats i amb un centenar de participants. El primer premi (val de 700 euros) ha estat per a ‘Escapatòria’, de Carla Solsona, Eden Font i Lea Santuré, del Liceu Comte de Foix; el segon (500 euros) se l’ha endut Pol Castillón, també del Liceu, per ‘L’escriptor’; i el tercer premi (300 euros) ha recaigut en deu alumnes del Col·legi Janer: Matilde Acosta, Carla De Araujo, Mireie Teixeira, Pablo Rodríguez, Albert Palacios, Jan Laya, Lea Calvet, Joan López, Miquel Da Silva i Carolina Paredes, per ‘A contrarellotge’.

Com a novetat d’aquest any, als tres sistemes d’ensenyament públics que hi participen habitualment –andorrà, francès i espanyol– s’hi ha sumat el britànic, amb diverses propostes, i un dels treballs ha aconseguit entrar a la final.

Durant l’entrega de premis, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha assegurat que “ens ha fet molta il·lusió comprovar que també ha augmentat la qualitat i l’interès per una activitat que uneix els esforços de diversos centres educatius amb la iniciativa de Política Lingüística”.

Segons el jurat, ‘Escapatòria’ és un curtmetratge madur i reflexiu que ha estat capaç de remoure l’espectador per dins com cap altre projecte, des de la seva bellesa visual fins al seu missatge commovedor, amb una planificació i una posada en escena cuidades, ben pensades i perfectament executades. Els guanyadors del RECcrea han demostrat, diu el jurat, un control tècnic multidisciplinari de l’audiovisual que mostra com l’animació pot estar a l’altura d’un projecte professional.

En l’acte de lliurament dels guardons d’aquest vespre de dilluns, a l’Espai Fòrum de l’FNAC, també hi han participat el director del Departament de Política Lingüística, Joan Sans; un representant per part del patrocinador; el membre d’Ull Nu i president del jurat del RECcrea, Marc Camardons, i la directora general de Ràdio i Televisió d’Andorra, Imma Jiménez.

El RECcrea és un projecte de dinamització organitzat pel Servei de Política Lingüística del Govern per a promoure la creativitat audiovisual en català entre els joves i que compta amb la col·laboració de l’Associació Ull Nu, el patrocini d’uns grans magatzems i el suport d’RTVA i dels centres educatius participants. Inclou una fase formativa a les aules, a càrrec d’Ull Nu, que orienta els alumnes en l’elaboració dels guions i els curtmetratges, la direcció d’actors i la supervisió del treball audiovisual.