Boí Taüll serà la seu de la Copa del Món ISMF d’esquí de muntanya els dies 1 i 2 de febrer de 2025

L’estació de Boí Taüll (Govern.cat)

L’estació de muntanya de Boí Taüll, gestionada per FGC Turisme, tornarà a ser escenari d’una competició d’alt nivell durant la temporada d’hivern 2024-2025. Els dies 1 i 2 de febrer de 2025 acollirà la Copa del Món d’esquí de muntanya ISMF, en les modalitats d‘sprint i relleus mixtos, dues proves que seran olímpiques a Milano-Cortina d’Ampezzo 2026.

A més, la prova adquireix màxima importància ja que serà qualificatòria per als Jocs Olímpics i, per tant, aglutinarà els millors esquiadors del món per a guanyar-se la tan preuada plaça olímpica. En aquest sentit, caldrà estar pendents dels esportistes catalans ja que els resultats avalen que tenen clares opcions a podi: Oriol Cardona, Marta Garcia, Ot Ferrer, Maria Costa, Marc Ràdua i altres esportistes que poden estar seleccionats.

El calendari de Copa del Món, recolzat per la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya(ISMF), visitarà de nou l’estació catalana després de passar per Courchevel (França), Bormio (Itàlia), Sahdag (Azerbaijan) i Pal Arinsal (Andorra). Després de ser en terres de l’Alta Ribagorça tornarà als Alps, on se celebraran tres cites més. Finalment, a Noruega, es disputaran les finals de la Copa del Món de skimo.





Els fruits de l’èxit

Una temporada més, totes les mirades es dirigiran cap a Boí Taüll, l’estació amb la cota esquiable més alta del Pirineu al cim de Puig Falcó. L’any 2023 es va convertir en la seu oficial dels Mundials ISMF d’esquí de muntanya i al 2022 va organitzar amb gran èxit els Campionats Europeus de la ISMF en aquesta mateixa modalitat. A més, l’hivern de 2024 també va ser l’escenari de la Copa del Món d’skimo de la ISMF, competició que va tenir bons resultats per a l’equip espanyol amb tres medalles: el català Oriol Cardona va pujar al podi en dues ocasions, penjant-se la plata en relleus mixtes i el bronze en sprint; i l’andalusa Ana Alonso va aconseguir una segona posició en relleus mixtes.

La feina d’aquests darrers anys permet a l’estació de la Vall de Boí convertir-se en seu fixa del calendari de la Copa del Món d’esquí de muntanya. Des d’FGC s’ha acordat amb la ISMF i la FEDME organitzar proves de caire internacional durant els propers anys, fet que garanteix poder disputar proves més enllà dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo 2026 i reunir els millors esquiadors i esquiadores del món. Però, l’impacte de la Copa del Món no s’acaba aquí, ja que també tindrà una lectura positiva per al territori en situar l’Alta Ribagorça en el mapa esportiu en temporada d’hivern, i també com a destí turístic d’alta muntanya durant els 365 dies de l’any.





Sobre Boí Taüll

Situada al Pirineu de Lleida, l’estació de muntanya de Boí Taüll ofereix tot allò necessari per a l’esport d’hivern. Gaudeix d’una localització privilegiada, encarada al nord i a les portes del Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici. Es troba a la comarca de l’Alta Ribagorça i ofereix un domini esquiable de 550 Ha., amb més de 45 quilòmetres de pistes d’esquí. A més, compta amb una de les cotes més altes del Pirineu (cota màxima de 2.751 m i cota mínima de 2.035 m), 42 pistes d’esquí i 4 itineraris d’esquí de muntanya: Bassetes, Port d’Erta, Mussoles i Torllussà.

L’estació ribagorçana disposa de tots els serveis necessaris per a acollir un esdeveniment com la Copa del Món d’esquí de muntanya. La seva ubicació, la seva alçada i la seva orientació garanteixen unes condicions idònies pel que fa a la neu. A més, la morfologia del seu domini esquiable la converteix en la seu perfecta per a albergar grans esdeveniments esportius, tenint en compte també els serveis, allotjaments i centres operatius que faciliten les dinàmiques organitzatives d’una competició d’aquestes característiques.